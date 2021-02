Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta: “Dice solo bugie”

Alba Parietti ospite del programma Live Non è la d’Urso, non risparmia le critiche su Maria Teresa Ruta: “Trovo brutto inventare una bugia su una collega”. Il motivo del litigio? L’amore con un attore famosissimo…

Non è bastato il confronto al Grande Fratello Vip per placare i dissapori fra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta. E ieri Alba, ospite del programma di Canale 5 “Live Non è la D’Urso”, ha continuato a sostenere la sua versione dei fatti, scagliando pesanti accuse contro la concorrente del GF Vip.

“L’altra sera con lei non abbiamo polemizzato – ha detto Alba – Ma trovo molto brutto il fatto che ogni volta che racconta una cosa deve inventare una bugia su una collega“. Una versione confermata da Simona Tagli, che interviene dicendo che anche il presunto flirt con il principe Alberto di Monaco sarebbe inventato.

Maria Teresa Ruta viene difesa dalla figlia Guenda Goria, anche lei ospite dello show: “Mia madre non racconterebbe mai menzogne. Mi aveva già parlato dei flirt con entrambi”.

Alla fine Alba Parietti nota che al GF Vip la Ruta ha ridimensionato la questione. E afferma: “Ha capito di aver fatto uno scivolone. Già che stiamo a discutere di questa cosa mi sembra abbastanza ridicolo”.

Alba Parietti e il flirt con l’attore francese Alain Delon

Ma perché tanta acredine? Semplice: al GF Vip, Maria Teresa Ruta avrebbe sostenuto che l’affascinante attore francese Alain Delon facesse la corte a lei, e non ad Alba Parietti. Ma Alba ha chiesto e ottenuto un confronto con la collega. “Ho notato che cerchi di elevare te stessa e affossare le altre – ha detto a Maria Teresa – io non lo avrei mai fatto. Stai facendo un GF favoloso, hai un gran temperamento e carattere, ma hai questa tendenza ad abbassare un’altra persona per elevare te. Lo hai fatto anche con Matilde. C’è sempre qualcuno che ti porta via qualcosa”.

Alba poi ha cercato di razionalizzare: “In due facciamo 120 anni, abbiamo avuto tante soddisfazioni, una bella carriera, essere lì a rivendicare un posto a tavola, mi sembra una cosa brutta“. E poi ha concluso: “Le attenzioni di Alain Delon? Hai millantato“.