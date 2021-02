Amici e il concorrente con un brutto male che ti lascia senza parole

Amici di Maria de Filippi, una giovane rivela su Instagram il difficile percorso che sta affrontando e si toglie la parrucca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agata Reale (@agatareale)

Amici di Maria De Filippi passano gli anni ma resta sempre uno dei programmi più visti e apprezzati della rete ammiraglia di Mediaset, dai giovani e non solo. I giovani che vi partecipano sanno sempre conquistare il pubblico, anche a distanza di anni da quando sono stati allievi.

Ne sono un esempio Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, tra i volti più noti e di grande successo del talent che ora cantano insieme ma anche ci sono anche quei ragazzi che hanno avuto meno successo ma che nonostante tutto non sono stati affatto dimenticati.

Vi ricordate di Agata Reale? Era la ballerina mora presa continuamente di mira da Alessandra Celentano per via del suo fisico e per quel famoso collo del piede che non andava affatto bene. Gli scontri tra le due hanno tenuto banco per tantissimo tempo e anche se da allora sono passati 13 anni è impossibile dimenticare. E oggi si torna a parlare di Agata per via del suo stato di salute.

Amici, la battaglia di Agata contro un brutto male

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agata Reale (@agatareale)

È stata proprio Agata Reale, ex alleva di Amici di Maria De Filippi a pubblicare un video in cui racconta quello che le sta succedendo. È con una diretta che l’ex concorrente del talent invita a riflettere, consigliando a tutti che prima di giudicare bisognerebbe riflettere e poi parlare.

Un messaggio con il quale ha voluto mettere i puntini sulle i come lei stessa ha detto, per difendersi da chi l’ha attaccata dicendo che la Celentano aveva ragione perché lei non era una ballerina ma anche per chi l’ha criticata per la sua frangetta.

Agata ha parlato del suo ricovero in ospedale e poi ha tolto la parrucca, una parrucca che ha dovuto mettere per nascondere i capelli corti e apparire migliore. Una parrucca che indica che sta combattendo contro un brutto male.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agata Reale (@agatareale)

Per lei tanti messaggi di sostegno e di auguri per una pronta guarigione, lei che come sempre è stata più forte delle critiche.