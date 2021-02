Antonella Clerici a cuore aperto: “Finalmente di nuovo insieme”

Antonella Clerici apre il suo cuore sui social per esprimere la gioia dell’aver ritrovato una persona davvero importante per la sua vita privata e professionale

Antonella Clerici ha usato il suo profilo Instagram per far conoscere ai suoi numerosi fan la gioia di aver ritrovato una delle persone più importanti della sua vita. Nel corso della puntata di “È sempre mezzogiorno” la bellissima padrona di casa è riuscita a collegarsi in video con quella che lei stessa definisce la sua “vice mamma”. Gli ammiratori di Antonella non avranno certamente faticato nel riconoscere in video la simpatica e talentuosa Anna Moroni che per anni ha arricchito La prova del cuoco con le sue ricette. Un vero e proprio tuffo nei ricordi per le due amiche abituate a condividere i fornelli di fronte alle telecamere. Anna Moroni, nel corso del collegamento con la trasmissione della Clerici, ha confessato di avere molta voglia di tornare in tv al fianco dell’amica. “L’unica cosa che mi tiene lontana è il Covid – ha dichiarato la cuoca umbra – ma quando avrò fatto il vaccino ritornerò“.

Antonella Clerici e la figlia Maelle

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione anche per il suo rapporto schietto e sincero con il pubblico. Recentemente, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha voluto aprire le porte della sua casa in mezzo ai boschi presentando sua figlia Maelle. La piccola, che ha appena 12 anni, è sempre stata lontana dalle luci dei riflettori ma per la zia Mara ha evidentemente fatto una gradita eccezione. Antonella ha confessato alle telecamere che è proprio sua figlia Maelle la vera cuoca di casa Clerici.

Una passione evidentemente ben trasmessa da madre a figlia. Un talento che Maelle è stata felice di mostrare nel corso del collegamento cucinando un’appetitosa torta salata insieme alla sua assistente preferita.