Beautiful, anticipazioni 2 febbraio: dopo aver lasciato Douglas a Charlie, Hope corre nei sotterranei a cercare Thomas.

Dopo l’incidente nei sotterranei, Hope non riesce a darsi pace. Thomas ha provato a baciarla e lei ha reagito scansandosi, ma il suo gesto è stato talmente brusco da far precipitare il giovane Forrester giù dall’impalcatura dove si trovavano. Hope è poi corsa via senza guardarsi indietro ed è andata a cercare Douglas. Lo ha trovato in una stanza, intento a giocare con il suo tablet. Sconvolta, la ragazza lo ha abbracciato, cominciando a piangere senza sosta. Nel frattempo alla casa sulla scogliera, Steffy e Liam hanno trascorso del tempo insieme a Kelly e Beth. Che tra i due stia rinascendo qualcosa?

Beautiful, anticipazioni 2 febbraio: Ridge omette a Brooke un particolare

Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Douglas racconterà ad Hope che Thomas lo ha invitato a trascorrere del tempo in uno degli uffici, mentre loro due erano impegnati. D’un tratto Hope si ricorderà di Thomas e l’ansia l’assalirà. Non sapendo cosa aspettarsi, la ragazza chiederà a Charlie di badare a Douglas e si avventurerà di nuovo nei sotterranei. Qui scoprirà che di Thomas non c’è più traccia. A quel punto Charlie, vedendola nelle riprese delle telecamere di sicurezza, le intimerà di allontanarsi. Le vasche sono estremamente pericolose: contengono acido corrosivo.

Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Ridge prometterà a Brooke di tornare a casa una volta sistemate le cose con Thomas. Lo stilista ometterà tuttavia che a casa di Eric, dove dorme attualmente, abita anche Shauna.