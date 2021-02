Belen Rodriguez in dolce attesa? Tutta la verità

Belen Rodriguez lancia dei nuovi dettagli tramite Instagram sulla sua presunta gravidanza, questa volta non si può sbagliare

Belen Rodriguez incinta sì, incinta no. Tu da che parte stai? In queste ultime settimane non si fa altro che parlare di questa seconda gravidanza di Belen, in dolce attesa, secondo i bene informati, del suo fidanzato Antonino Spinalbese.

Lei rimane in silenzio e c’è chi si sforza di cercare in quello che lei mostra sui social qualsiasi indizio che possa dare la conferma di questa seconda gravidanza. Pancini sospetti, inquadrature che camuffano, stanchezza e molto altro.

Ma siamo sicuri che l’ex di Stefano De Martino sia davvero incinta? Stando a quello che ci ha fatto vedere nelle ultime ore, molti dettagli lo smentirebbero, i più attenti se ne sono sicuramente accorti. Vediamo di cosa si tratta.

Belen Rodriguez e la cena che dice tutto

Sabato sera in famiglia per Belen Rodriguez che se al mattino si sentiva molto stanca, dopo un bel massaggio rigenerante ha ritrovato le forze e si è fatta coccolare dalla sua famiglia. Cena con sua sorella Cecilia che vediamo in diverse Instagram Stories e il fidanzato Ignazio Moser mentre Santiago sta con il suo papà come De Martino ci mostra dal suo profilo.

Serata di divertimento e una bella cena a base di pesce per Belen ed i suoi. Ed è qui che alcuni dettagli possono indicare che la showgirl non è incinta. Prima un bel brindisi con sua sorella, poi la foto di un bicchiere con del vino scrivendo: “Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessuno me lo leva”.

Un’affermazione un po’ provocatoria nei confronti di chi parla di lei all’esterno? Molto probabile, quasi a dire voi pensate quello che volete io vado avanti. Poi a tavola anche il pesce crudo come mostra Ignazio.

E allora alcolici e pesce crudo sono due elementi assolutamente vietati quando si è in gravidanza. Ecco questo potrebbe farci pensare che Belen non è in dolce attesa. O anche questo è tutto un escamotage per sviare i più curiosi? Staremo a vedere.