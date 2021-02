Gravissimo incidente sulla statale: tragico il bilancio

Una donna di 44 anni è deceduta in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 42 a Brusaporto, in provincia di Bergamo.

Gravissimo incidente nella serata di ieri lungo la strada statale 42 nel territorio di Brusaporto, in provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, tre auto si sarebbero scontrate in una galleria. Nel violento impatto, una donna di 44 anni che si trovava alla guida di uno dei veicoli coinvolti ha perso la vita. Feriti non gravemente i quattro occupanti delle altre auto che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Leggi anche —> Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: muore un rider

Bergamo, tre auto si schiantano in galleria sulla statale: morta una donna, quattro feriti

Leggi anche —> San Basilio: tragico incidente in moto, muore a 22 anni

Un morto e quattro feriti, questo il terribile bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 31 gennaio, in una galleria della statale 42 nel territorio di Brusaporto, comune in provincia di Bergamo. Stando a quanto riporta la redazione di Today, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte tre vetture: una Fiat 500, una Lancia Y ed una Volkswagen Polo. Alla guida di quest’ultima vi era una donna 44enne di origini ucraine che ha perso la vita nel violentissimo impatto. La vittima, residente a Montello, lascia un figlio di 18 anni.

Sul luogo dello schianto, sotto il ponte della strada nazionale che porta a Montenegrone, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per la 44enne non c’è stato nulla da fare: lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. I quatto occupanti delle altre vetture, un 50enne, una donna di 40 anni e due ragazzi di 17 e 23 anni sono stati trasportati presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nessuno dei quattro feriti, riporta Today, sarebbe in gravi condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora del tutto da chiarire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Considerata la gravità dell’incidente, le operazioni di rimessa in sicurezza del tratto interessato ed i rilievi delle forze dell’ordine sono durati diverse ore.