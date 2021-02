Bollettino dell’1 febbraio: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, lunedì 1 febbraio, ha comunicato i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Aggiornato lo stato dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, ad oggi i casi di contagio complessivi sono saliti a 2.560.957 con un incremento di 7.925 unità rispetto a ieri. Prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi che ad oggi risultano essere 447.589 (-6.379). Salgono, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+37) che ammontano in totale a 2.252. Il numero dei guariti sale a 2.024.523, ossia 13.975 in più di ieri. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza con 329 decessi registrati nelle ultime 24 ore hanno portato il totale a 88.845.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 31 gennaio

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha aggiornato lo stato relativo all’epidemia da Coronavirus in Italia. Stando alla tabella sanitaria, il numero dei casi di contagio dall’inizio dell’emergenza era salito a 2.553.032. In calo i soggetti attualmente positivi che ad ammontavano a 453.968, così come i ricoveri in terapia intensiva che risultavano essere 2.215. I guariti erano 2.010.548. Il bilancio delle vittime saliva a 88.516.

La Regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, eliminava 3 casi positivi a test antigenico, ma non confermati da tampone molecolare.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino del 31 gennaio: oltre 11mila nuovi casi

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 30 gennaio

Nella giornata di sabato i numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute. Stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 2.541.783. Diminuivano i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 463.352 come anche i ricoveri in terapia intensiva che contavano 2.218 pazienti. Il numero dei guariti era giunto a 1.990.152. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi che portavano il totale a 88.279.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino del 30 gennaio: i dati dell’epidemia di oggi

Covid-19, l’allarme dell’esperto: “La nuova variante sarà come un uragano”

“La nuova variante inglese del coronavirus colpirà gli Stati Uniti e gli americani come un uragano. Si rischia di ritrovarsi di fronte ad una situazione ancora mai vista“. Questo le parole di Michael Osterholm, direttore del centro di ricerca sulle malattie infettive dell’Università del Minnesota, intervistato dall’emittente Nbc in merito al diffondersi della variante inglese del coronavirus. Secondo l’epidemiologo, l’aumento dei casi legati alla variante potrebbe registrarsi nelle prossime sei-quattordici settimane.

Per queste ragioni, l’esperto, consulente del presidente Joe Biden per la pandemia durante la transizione, ha voluto lanciare un appello all’Amministrazione. Nello specifico, Osterholm, spiega alla Nbc, ha chiesto che vengano somministrate più dosi di vaccino possibili in modo da proteggersi da quello che ha definito come “un uragano di categoria 5“. “L’intenzione – ha proseguito l’epidemiologo- è quella di ottenere due dosi per tutti, ma penso che prima dobbiamo somministrare il maggior numero di vaccini in quante più persone sopra i 65 anni per cercare di ridurre le malattie gravi e le morti a cui potremmo andare incontro nelle prossime settimane“.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, l’allarme dell’esperto: “La nuova variante sarà come un uragano”

Coronavirus, arrivate in Italia 66mila dosi del vaccino Moderna

Finalmente l’attesa per le dosi del vaccino Moderna è terminata. Nella giornata di ieri presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare ne sono state consegnate 66mila. Le fiale saranno distribuite dai militari dell’Esercito Italiano a tutte le regioni d’Italia. Entro domani dovrebbero iniziare le somministrazioni.

Le dosi consegnate sono il 20% in meno di quelle pattuite, una circostanza che la nota azienda farmaceutica aveva già rappresentato allo Stato Italiano e di cui il Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri aveva dato notizia.

Ad oggi le dosi di richiamo del vaccino somministrate sono 558.668, su un totale di 1.895.483. Un dato quest’ultimo comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, arrivate in Italia 66mila dosi del vaccino Moderna

Coronavirus: le autorità chiudono 24 ristoranti clandestini

In Francia aleggia lo spettro di un nuovo lockdown; i numeri dell’epidemia non sono confortanti. Eppure pare che dall’Eliseo siano giunte rassicurazioni in merito ad una messa da parte di un terzo “restate a casa”. A creare maggiori preoccupazioni nel Governo i cosiddetti trasgressori che pare non accettino le misure restrittive imposte.

La scorsa settimana un ristoratore di Nizza avrebbe lanciato una guanto di sfida all’Esecutivo ed alle autorità. Un’azione che ha immediatamente suscitato l’ira della Questura di Parigi la quale ha imposto azioni maggiormente mirate nei confronti dei “ristoratori clandestini”.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus: le autorità chiudono 24 ristoranti clandestini

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.



Sarebbero stati così sanzionati 24 titolari che accoglievano clienti all’interno dei propri locali con la chiusura per 15 giorni.