Carlo Conti, e quel segreto che non ha mai negato a nessuno. Stiamo parlando di uno dei conduttori più amati del mondo della televisione e della rete rai

Carlo Conti è senza dubbio uno dei conduttori più amati della nostra televisione, e come potrebbe non essere altrimenti? Professionale, simpatico e sempre sul pezzo, nel corso dei anni lo abbiamo visto alla conduzione di numerosi programmi televisivi. Ha condotto diversi Festival di Sanremo di fila, per non parlare del fatto che è sicuramente il volto dei nostri capodanni da un bel po’ di anni. Sempre pronto a mettersi in gioco e in discussione, da tanti anni Carlo oltre ad essere un conduttore molto amato, è anche il protagonista di un dubbio.

Carlo Conti e il segreto-non segreto: “Non l’ho mai negato a nessuno”

Il noto conduttore infatti viene preso in giro da tanto tempo per il suo colorito di pelle molto scuro. Lui è sempre stato il primo a prendersi gioco di se stesso per questo, ma c’è qualcosa che forse non tutti sanno: Carlo non ha mai negato di fare uso di lampade abbronzanti. Dunque è questo il motivo per cui è sempre così “abbronzato”, e potremmo dire che oramai la sua abbronzatura è diventata un vero e proprio segno di riconoscimento per il nostro Carlo. Sicuramente senza non sembrerebbe più lui!

Dunque, il segreto è stato finalmente svelato: Carlo fa davvero uso di lampade e non lo ha mai tenuto nascosto, bastava indagare giusto un po’ di più!