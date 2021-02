Bambino chiama i carabinieri e fa arrestare il padre: la ricostruzione della vicenda

Un bambino di 10 anni di Zafferana Etnea (Catania) ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto per la madre, vittima di violenze da parte del marito.

Con voce tremolante ed impaurita ha chiamato i carabinieri per cercare di salvare la madre che il padre stava picchiando in preda ai fumi dell’alcol. Protagonista della drammatica vicenda un bambino di soli 10 anni di Zafferana Etnea (Catania) che sabato notte ha chiamato il numero per le emergenze chiedendo aiuto. Immediato l’intervento dei militari dell’Arma presso l’abitazione, dove è stata ritrovata la donna, che presentava i segni delle percosse, ed il figlio. L’uomo, che si era allontanato dalla casa, è stato rintracciato poco dopo ed arrestato.

Catania, bambino chiama i carabinieri per salvare la madre picchiata dal marito: arrestato un 38enne

Un bambino di 10 anni ha chiamato ai carabinieri chiedendo di intervenire per fermare il padre che stava picchiando l’altro genitore. È accaduto nella serata di sabato 30 gennaio a Zafferana Etnea, piccolo comune in provincia di Catania. Stando a quanto riporta la redazione de La Sicilia, il piccolo ha composto il numero per le emergenze ed ha chiesto aiuto ai militari dell’Arma che immediatamente si sono precipitati presso l’abitazione insieme ai soccorsi del 118. Qui le forze dell’ordine avrebbero ritrovato la donna, di 45 anni, con evidenti segni di percosse riscontrati anche dall’equipe medica, ed il bambino che, scosso da quanto accaduto, cercava di nascondersi. Gli operatori sanitari, giunti sul posto poiché la 45enne si è rifiutata di recarsi in pronto soccorso, avrebbero riscontrato ecchimosi al volto, sullo zigomo destro, e segni sul torace e sugli arti inferiori.

I carabinieri si sono poi messi sulle tracce dell’uomo 38enne che è stato individuato, come riporta La Sicilia, nei pressi dell’abitazione ancora sotto effetto dell’alcol. L’uomo è stato posto alla misura degli arresti domiciliari in una casa diversa da quella coniugale.

Dalle indagini degli inquirenti, scrive La Sicilia, sarebbe emerso che la vittima aveva già subito delle violenze in passato e che avrebbe denunciato il marito nel maggio del 2019 per maltrattamenti.