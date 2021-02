Caterina Balivo distrutta a Domenica In: “Non volevo lasciarlo…”

Ieri pomeriggio Caterina Balivo in studio con Mara Venier ha spiegato la sua scelta di lasciare il programma Vieni da me

Come ogni domenica pomeriggio anche ieri c’è stato il consueto appuntamento con “Domenica In” condotto da Mara Venier e sempre ricco di emozioni toccanti e storie emozionanti per il pubblico a casa. Tra gli ospiti di questa nuova puntata anche Caterina Balivo che per la prima volta ha rivelato perché, qualche mese fa, aveva deciso di lasciare il suo programma “Vieni da Me”.

Dopo la conduzione per dieci anni di “Detto fatto”, Caterina è alla guida di questo nuovo format pomeridiano che da due edizioni sta riscuotendo grandissimo successo in casa Rai. Al termine dell’ultima puntata, la scorsa stagione, la Balivo si era lasciata andare alla commozione salutando il suo pubblico senza però rivelare il perché di quella decisione che aveva lasciato tutti a bocca aperta e sconcertati.

Caterina Balivo si confessa, ecco perché ha lasciato

Ieri, finalmente, Caterina Balivo ha voluto affrontare la questione guidata da zia Mara dopo che solo qualche giorno fa l’abbiamo rivista in tv presente nella giuria del programma “Il cantante mascherato” condotto dalla Carlucci.

Ha rivelato: “Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Succede che a un certo punto la vita ti ferma. La pandemia ha sconvolto tutto il mondo, se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con grande sacrificio, a quel punto non ce l’ho fatta”.

La sua è stata una decisione sofferta ma inevitabile che avrebbe preso chiunque nella sua situazione: “Mio marito era sempre accanto a me, e molte volte ha fatto lui dei passi indietro per permettermi di lavorare. Abbiamo cambiato città, casa, scuola. Ora il Coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Pensare di fare un anno senza di lui a casa…non ce l’ho fatta”.

E così, Caterina Balivo ha preferito allontanarsi dalla tv, per preservare la sua famiglia: “È stata una scelta d’amore”. Vedremo adesso quali nuove avventure televisive la attendono, lei è prontissima per rimettersi in gioco.