Caterina Balivo: torna in televisione con un alleato speciale FOTO

Vista la prima puntata di Il cantante mascherato? Caterina Balivo torna in televisione con un outfit super ed adesso cosa succederà?

Il ritorno di Caterina Balivo in televisione ha spiazzato tutti, visto che molti ci speravano ma pochi ci credevano veramente. Anche se Vieni da me è ormai il suo passato, vederla di nuovo negli studi della Rai con Il cavaliere mascherato fa un certo effetto. Nella prima puntata si è presentata al pubblico con un vestito meraviglioso, ma quello che le dà un tocco di classe in più è il suo alleato speciale. Avete capito di cosa stiamo parlando?

Caterina Balivo: cosa la rende unica? FOTO

Solare, raggiante ed elegante. Così si è presentata fin dall’inizio Caterina Balivo al pubblico italiano. Ed oggi a distanza di anni è una tra le più amate. Ultimamente è anche molto attiva sui social dove è seguita da quasi un milione e mezzo di follower che la supportano in ogni decisione. Ma cos’è che la rende affascinante in ogni situazione? Su Instagram la conduttrice rivela il segreto, ecco chi è il suo alleato speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Stiamo parlando del suo mascara, presente in ogni occasione e rende la Balivo super sexy. A lei basta un filo di trucco, ma questo non deve mancare mai. E poi il suo sorriso è un’altra costante, difficile da dimenticare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Insomma il suo è stato un ritorno in televisione voluto da tutti, ed ora nessuno la vuole più lasciare.