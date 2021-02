Cibi alleati per avere occhi sani: alimenti (e centrifughe) che fanno bene alla vista

Non bisogna sottovalutare i nostri occhi, alcuni cibi aiutano a mantenere una vista ottimale soprattutto ora che trascorriamo molte ore al pc

Mai come in questo momento storico in cui trascorriamo molte ore al pc collegati in remoto dobbiamo prenderci cura della salute dei nostri occhi sempre più sollecitati dai monitor luminosi dei device che usiamo. Da sempre i medici dicono le la salute del nostro corpo passa per primo canale dalla bocca, è proprio vero che siamo quello che mangiamo e molti dipende dalle vitamine e micronutrienti che assumiamo con la dieta.

Inoltre l’unico vero modo che abbiamo per curare e proteggere l’occhio, oltre agli occhiali schermati contro i raggi ultravioletti e blu, è quello di fornirgli attraverso la dieta calibrata tutti gli elementi necessari perché non sia carente di ossidanti fondamentali.

Esistono anche alimenti che favoriscono la vista e il loro comune denominatore è la presenza di vitamina C (acido ascorbico), una delle vitamine più utili per gli occhi che grazie alle sue proprietà antiossidanti, contrasta i radicali liberi proteggendoci da alcune patologie degenerative oculari.

Tra queste possibili glaucomi, la degenerazione maculare senile o la cataratta, tutte sintomatologie che possono svilupparsi con l’avanzare dell’età ma che vanno prevenute anche nei giovani. La vitamina C però viene facilmente deteriorata durante i trattamenti di cottura degli alimenti per cui è necessario consumare frutta e verdure sempre fresche.

Altra vitamina indispensabile per la vista è la E che contribuisce al mantenimento dell’integrità cellulare e alla buona ossigenazione dei tessuti oculari.

Al primo posto però la vitamina A che contiene retinolo e carotenoidi, la cui carenza porta ad un deficit nella visione notturna, affaticamento, ipersensibilità alla luce, secchezza palpebrale, possibili ulcerazioni e infezioni. Meglio assumere anche zinco e selenio che aiutano ad assimilare maggiormente questa vitamina.

Quali cibi consumare per fare il pieno di vitamine. Occhi ottimali

Vediamo insieme in quali alimenti specifici sono presenti queste vitamine indispensabili per la vista. La conservazione dei cibi e la loro cottura hanno un ruolo importantissimo perché questi processi possono andare ad intaccare la struttura dei micro e macro nutrienti. Quanto più freschi e meno cotti saranno gli alimenti, maggiore sarà la quantità di vitamine contenute.

Vitamina A (fonti animali-retinolo e vegetali-carotenoidi) – La dose giornaliera consigliata (ovvero l’RDA) di vitamina A è di 0,8 grammi sia per uomini che per donne.

Fegato

Latte

Formaggio

Burro

Uova

Pomodori

Carote

Albicocche

Anguria

Mirtilli e frutti di bosco in generale

Broccoli e verdure a foglia verde

Vitamina C – La dose giornaliera consigliata (ovvero l’RDA) di vitamina C è 90 milligrammi per gli uomini e 75 mg per le donne.

Uva

Ribes

Kiwi

Fragole

Agrumi

Broccoli

Cavolfiori e cavoli

Vegetali a foglia larga

Peperoni

Peperoncini piccanti

Prezzemolo

Vitamina E – La dose giornaliera consigliata (ovvero l’RDA) di vitamina E è 90 milligrammi sia per gli uomini che per le donne.

Olio di germe di grano

Cereali

Mandorle

Nocciole

Olive

Olio di mais

Un centrifugato consigliato per proteggere la vista: frulliamo con un bicchiere d’acqua una carota, mezza mela (Renetta) e qualche foglia fresca di spinacini freschi. Completiamo con qualche goccia di limone e beviamo anche la mattina dome centrifuga detox alleata preziosa deli nostri occhi.