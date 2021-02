Coniugi scomparsi a Bolzano, due audio incastrano Benno: i dettagli

Nuovi sviluppi sulla vicenda dei coniugi scomparsi a Bolzano: ascoltati due audio inviati dalla mamma di Benno ad un’amica. I dettagli

Lo scorso sabato, durante l’udienza per la conferma dell’arresto di Benno Neumair, sono emersi nuovi dettagli. Il giudice avrebbe ascoltato due audiomessaggi inviati da Laura Perselli ad un’amica, attraverso i quali esprimeva le proprie lamentele in merito al figlio. Nessuna reazione da parte di quest’ultimo, sottoposto alla custodia cautelare: solo dopo essere stato sollecitato, Benno si è detto dispiaciuto della cosa. Il gip ha convalidato l’arresto del giovane. Ora si attende l’esame dei reperti rinvenuti dalla Scientifica nella macchina e nell’abitazione dei coniugi.

Coniugi scomparsi a Bolzano, due audio incastrano Brenno?

La convalida dell’arresto di Benno è avvenuta lo scorso sabato, dopo l’ascolto, in aula, di due audiomessaggi che rappresenterebbero un’ulteriore prova della colpevolezza del giovane. Le registrazioni erano dei vocali inviati da Laura Perselli, madre del 30enne, ad un’amica. Secondo quanto trapela, la donna si lamentava dell’atteggiamento del figlio, principale sospettato del caso.

Benno, di fronte agli audio, sarebbe rimasto impassibile, motivo in più che ha portato il giudice a convalidarne l’arresto. La scomparsa della coppia resta tuttavia avvolta nel mistero. La difesa ha richiesto al gip di vagliare i reperti forniti dall’analisi del Ris: si auspica l’esame di tutte le prove reperite nella vettura e nella casa di Peter e Laura.

Il gip non si è attualmente espresso in merito alla richiesta. Benno è indagato per presunto omicidio e occultamento di cadavere. Come ribadito dal pm Igor Secco, sul giovane sussistono “tutte e tre le esigenze cautelari“, motivo per il quale verrà trattenuto in carcere.