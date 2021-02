Avete visto che spettacolo Elisabetta Gregoraci con il suo ultimi completino intimo? Tra lei e Pretelli c’è ancora qualcosa? I dettagli

Una tra le più belle e più gettonate dal web, di origine calabrese, ha da sempre quel tocco in più che la contraddistingue da tutte. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, l’ex moglie di Briatore, che da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip non lascia spazio a nessun’altra. Su Instagram la conduttrice si mostra ai fan sotto varie sfumature, dagli outfit per le puntate al tempo libero, fino ai buongiorno che mandano in tilt di prima mattina. Avete visto la sua ultima foto? Il rosa le sta d’incanto!

Elisabetta Gregoraci: vi piace il suo buongiorno?

Non ce n’è per nessuno, quando Elisabetta Gregoraci arriva in diretta al Grande Fratello Vip, tutto il resto si dimentica. A distanza di mesi e nonostante Pierpaolo abbia una relazione con Giulia Salemi, quando incontra gli occhi dell’ex concorrente non riesce a resisterle. Molti ancora sperano che tra loro possa nascere qualcosa fuori dalla casa e allora non ci resta che attendere la fine del programma. Nel frattempo la Gregoraci si lascia andare su Instagram con un buongiorno mozzafiato. Uno spettacolo senza precedenti, un fisico così è difficile trovarlo.

Chi non vorrebbe un fisico così e un completino intimo come quello che indossa la conduttrice? A lei sta d’incanto: gambe lunghe e addominali in vista. Uno sguardo accattivante e quel pizzo trasparente che lascia libero spazio alla fantasia dei fan. Avete mai visto qualcosa di più bello?