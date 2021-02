Emanuela Folliero dalla Daniele: “Storie italiane mi ha portato fortuna”

In onda un’altra puntata di Storie Italiane, tra gli ospiti Emanuela Folliero che ha raccontato un episodio imbarazzante

Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele è un programma di attualità e cronaca in onda ogni mattina su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi 1 febbraio c’è stata Emanuela Folliero, l’attrice da poco è stata vittima di un episodio sul web riguardante il furto di identità sui social. Non è di certo la prima volta che capita una cosa del genere, anzi proprio qualche tempo fa anche Sabrina Salerno aveva dovuto affrontare lo stesso problema. Ma cosa è successo alla Folliero? Scopriamolo insieme.

Emanuela Folliero a Storie Italiane: cosa è accaduto?

“Ho ricevuto una strana email in cui mi si diceva che avevo commesso una violazione di copyright -ha raccontato al pubblico di Storie Italiane – L’ho aperta, ho inserito alcune credenziali e il mio profilo Instagram è finito in mano ad hacker turchi” ha dichiarato, sottolineando di aver subito sporto denuncia alla polizia postale. Ha poi continuato dicendo che coloro che le hanno rubato l’account avrebbero potuto vendere per 20-30mila euro i suoi followers e usare le sue foto per altri siti. Nonostante le probabilità di ritrovare il suo profilo fossero poche, la Folliero è riuscita a riprendere tutte le sue foto. “Storie Italiane mi ha portato fortuna – ha commentato subito dopo l’attrice – “Giustizia è fatta. La polizia postale è sulle tracce degli hacker” ha aggiunto inoltre.

Ancora una volta Eleonora Daniele è riuscita a toccare un argomento molto importante negli ultimi tempi, da quando i social sono diventati la nostra quotidianità.