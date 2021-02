Emma Marrone dolce come non mai: la commovente dedica alla madre

Emma Marrone pubblica sui social un dolcissimo messaggio per la madre. Oggi la donna compie gli anni e la cantante le dedica tenere parole a dimostrazione del legame che le unisce.

Teneri scatti sono apparsi questa mattina sulla pagina Instagram di Emma Marrone. La cantante ha dedicato una dolce dedica alla madre Maria. Oggi la donna compie gli anni. Figura di riferimento per Emma, le due sono unite da un profondo legame.

“Buon compleanno Mamma. Grazie di tutto! E grazie per avermi regalato anche mio fratello Checco! Quando tutto questo finirà ti abbraccerò senza avere paura, e poi ti porterò a visitare Venezia. Te lo prometto. Ti amo”, le parole della Marrone. Sotto il post tantissimi gli auguri e i commenti commossi da parte dei suoi fan.

Le immagini pubblicate nel post mostrano una baby Emma tra le braccia della madre e un collage di foto di momenti dall’infanzia della cantante insieme alla sua famiglia. Scatti dolcissimi tratti dagli album di quando Emma era appena una bambina.

Emma Marrone ritrova l’equilibrio dopo il periodo tormentato

Classe 1984, Emma Marrone ha sfondato nel mondo della musica nel 2010. Quell’anno la sua vittoria ad Amici ha segnato per sempre la sua vita. Di seguito la partecipazione a Sanremo e gli innumerevoli successi discografici.

La cantante di origini salentine, ma nata a Firenze, oggi non ha potuto raggiungere la madre ad Aradeo per via delle restrizioni agli spostamenti. Nonostante viva a Milano il suo legame con il Salento è una costante nella sua vita.

Malgrado l’impossibilità di abbracciare di persona la mamma, la Marrone le mostra il suo affetto con la dedica commovente. Dopo il periodo tormentato vissuto a livello di salute, la Marrone ha ritrovato la serenità. Ha dato il via a un nuovo corso inaugurato dal lancio del nuovo duetto con Alessandra Amoroso.

Tra lavoro ed esperienze televisive Emma sta vivendo un bel momento. Come sempre i suoi fan la sostengono portandole affetto e vicinanza.