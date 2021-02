Evan Rachel Wood su Marilyn Manson: “Ero una ragazzina quando ha abusato di me”

Evan Rachel Wood attraverso i social attacca pubblicamente il rocker Marilyn Manson accusandolo di aver abusato di lei, fisicamente e psicologicamente, per anni

Evan Rachel Wood, dopo aver confessato diversi anni fa di aver subito degli abusi, attraverso il suo profilo Instagram ha voluto dare un nome al suo aguzzino puntando il dito contro Marilyn Manson. L’attrice americana ha vissuto con il cantante una relazione iniziata quando aveva appena 19 anni. Una storia che ha visto i due fidanzarsi ufficialmente senza però riuscire a raggiungere mai l’altare. Rachel Wood ha voluto usare il suo profilo Instagram per attaccare direttamente rocker parlando di abusi, sia psicologici che fisici. Un accusa avvalorata anche da video in cui Manson, pseudonimo di Brian Warner, viene dipinto come un vero orco da altre donne costrette a loro volta ad ogni sorta di violenza. Intanto lo staff di Manson si è rintanato nel silenzio evitando per il momento di commentare il gravissimo attacco.

Evan Rachel Wood e le accuse di abusi contro Marilyn Manson

Il post pubblicato da Evan Rachel Wood contro Marilyn Manson non lascia certamente spazio all’immaginazione. L’attrice, vincitrice di un Golden Globe per la serie “Westworld – Dove tutto è concesso“, ha iniziato la sua denuncia facendo immediatamente nome e cognome dell’uomo che per anni l’ha fatta vivere nel terrore. “L’uomo che ha abusato di me si chiama Brian Warner – ha chiarito la Wood – ma è molto più conosciuto come Marilyn Manson“. L’attrice ha rivelato che il cantante avrebbe iniziato ad adescarla quando era poco più di un’adolescente fino a compiere su di lei, per anni, veri e propri abusi sia fisici che psicologici.

A quanto pare infatti Manson le avrebbe letteralmente “fatto il lavaggio del cervello manipolandola per sottometterla“. Sulle sue intenzioni Evan Rachel Wood sembra avere le idee finalmente chiare: “Non voglio che rovini altre vite – ha concluso il post – sono dalla parte delle vittime che non restano più in silenzio“.