Federica Pacela, il costume cade e mostra una sexy prospettiva – FOTO

Federica Pacela grazie ad alcuni scatti pubblicati sui social, mentre si lascia immortalare su una torrida spiaggia, riesce a far salire la temperatura dei suoi tanti ammiratori

Federica Pacela con le foto pubblicate sul suo profilo Instagram è riuscita ancora una volta a togliere il sonno ai sui tantissimi follower. La bellissima influencer si è lasciata ritrarre su una torrida spiaggia delle Canarie mentre indossa un seducente costume giallo. I poveri cuori degli ammiratori di Federica hanno certamente dovuto reggere il colpo di fronte alla visione delle forme conturbanti della sexy piemontese. In uno scatto in particolare, ripreso maliziosamente dall’alto, le spalline del minuscolo top che dovrebbe coprire il generoso décolleté sembrano non avere intenzione di fare il proprio lavoro. I laccetti le ricadono quindi morbidi sulle spalle dando l’impressione ai fan di poter scorgere ben altro che il dolce sorriso di Federica. Una prospettiva capace di far accendere i desideri dei numerosi follower a cui non resta che perdersi lungo la linea perfetta del suo corpo.

La foto di Federica Pacela che sconvolge i fan

Federica Pacela con l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha deciso di mettere sul tavolo una coppia d’assi capace di far saltare il banco. L’influencer ha infatti regalato ai follower ben due foto e se nella prima la sua espressione è maliziosamente dolce la seconda è un vero attentato alle coronarie. Federica si mostra infatti in ginocchio sulla sabbia bollente, circondata dalla bellezza della natura che si sposa perfettamente alla sua. Indossa il costume giallo il cui pezzo di sopra non riesce per nulla a nascondere la sinuosità delle sue forme.

In questo scatto l’influencer ha deciso di alzare i suoi lunghi capelli scuri reggendoli con una mano. Al centro di tutto c’è il suo magnifico sguardo fiero che, degno di quello di una tigre, sembra essere rivolto verso un orizzonte tutto da sfidare.