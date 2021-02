La meravigliosa nuotatrice Federica Pellegrini stavolta tenta l’impossibile: un nude sulla neve ed il risultato è paradisiaco.

Stavolta i fan della nuotatrice nata sotto il segno del Leone, Federica Pellegrini, sono rimasta a bocca aperta. Il suo nuovo scatto, pubblicato sul suo profilo Instagram soltanto un’ora fa, oltre a superare la soglia di apprezzamenti, per una totale crescita che sfiora adesso i 40mila, ha in aggiunta messo da parte una serie di sovrastrutture mostrandola “oltre ogni limite”, completamente libera e soprattutto irrimediabilmente felice.

Leggi anche —>>> Federica Pellegrini, sotto l’accappatoio il nulla. Esagerata e bella – FOTO

Federica Pellegrini ed il nude sulla neve: “é matta?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Potrebbe interessarti anche —>>> Federica Pellegrini, pigiama e slip in vista: ti fa venire il crepacuore, bellissima – FOTO

La campionessa italiana in stile libero esordisce nella didascalia all’energico post con un’esclamazione puramente ironica: “freschino❄️😌”. Non ci sono più dubbi, quello di di Federica è un soggiorno in montagna davvero fuori dal comune. Al centro dell’istantanea un sorridente fisico statuario e la giusta dose di allegria.

Inoltre, alla domanda retorica: “è matta?“, proposta da alcuni follower ed indirizzata alla meravigliosa campionessa, la risposta non tarda ad arrivare. Tra molte fin troppo banali, ad aggiudicarsi il podio come più azzeccata risulta essere ad ora. Ovvero non si tratta di follia, bensì “soltanto di coraggio“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Un essere coraggiosa che Federica mostra a più riprese senza dar nulla per scontato. In primis nella sua carriera di nuotatrice, ma al contempo nella vita privata. Infatti Federica sembra non aver alcun timore di mostrarsi in tutta la sua semplicità. Talvolta struccata, talvolta in pigiama. Ed è sempre bellissima.