Femminicidio in strada, muore giovane donna: i sospetti sull’ex

Tragico assassinio in Salento dove una giovane di 29 anni ha perso la vita per essere stata colpita in mezzo alla strada da una serie di coltellate.

Una ragazza di 29 anni, che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio. La ragazza al momento del delitto, compiuto con coltellate, si trovava per strada con il fidanzato.

I carabinieri sono sulle tracce di un uomo che probabilmente – a quanto è dato sapere – aveva avuto fino a qualche mese fa una relazione con la vittima.

La vittima si chiamava Sonia di Maggio ed era di Rimini. Della provincia di Napoli è l’uomo sulle cui tracce sono i poliziotti del commissariato di Polizia di Otranto che hanno avviato le indagini per competenza territoriale.