Gf Vip, Alda D’Eusanio rischia la squalifica per le frasi su Amedeo Goria

Al Gf Vip, Alda D’Eusanio è finita nell’occhio del ciclone: i commenti su Amedeo Goria hanno fatto infuriare i fan del programma. Rischia la squalifica

Pur essendo entrata da poco, Alda D’Eusanio si preannuncia già come una concorrente che farà molto discutere. A meno di tre giorni dall’ingresso in casa, la giornalista è finita nell’occhio del ciclone per via di alcune frasi ritenute inappropriate. La concorrente, parlando del matrimonio di Maria Teresa Ruta, ha riservato parole al veleno nei confronti del suo ex marito, Amedeo Goria. Il pubblico, sbalordito a fronte degli epiteti ascoltati, ne ha immediatamente chiesto la squalifica. Quali sarebbero le frasi incriminate pronunciate dalla D’Eusanio?

Gf Vip, Alda D’Eusanio e il commento su Amedeo Goria: “E’ uno sgorbio”

La nuova concorrente, che ha varcato la porta rossa lo scorso venerdì, non sembra affatto essersi guadagnata il favore dei fan. Alda D’Eusanio, la cui lingua tagliente non risparmia proprio nessuno, si è lasciata andare a dei commenti piuttosto severi su Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta. La giornalista, non spiegandosi come la conduttrice abbia potuto sposarlo, lo ha definito in questi termini: “Maria Teresa è così bella, ma sua marito è brutto forte. Uno sgorbio“.

Parole che non sono affatto andate giù ai fan del programma. Alcuni di loro hanno persino richiesto la squalifica della concorrente, le cui osservazioni non sono affatto terminate qui. La giornalista, continuando a parlare del matrimonio di Maria Teresa, ha sganciato una vera bomba: stando alle sue fonti, Goria avrebbe più volte tradito l’ex moglie.

“La conoscevamo per un matrimonio che… Un cesto di lumache ha meno corna di lei – ha sottolineato la D’Eusanio, aggiungendo – Lei ha sopportato tutto“. I telespettatori attendono la puntata di stasera per eventuali provvedimenti contro di lei. Senza dubbio, non si può dire che la concorrente sia entrata in punta di piedi.