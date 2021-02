GF Vip, grande ritorno nella casa dopo anni: svolta clamorosa. Aveva detto che questa volta non sarebbe intervenuta, e invece stasera entrerà proprio lei: Fariba, la mamma di Giulia Salemi

Sono trascorsi più di due anni da quando è scoppiato il caso “Fariba” nella casa del GF Vip. La mamma di Giulia Salemi entrò in occasione della terza edizione del reality per fare una sorpresa a sua figlia che all’epoca aveva cominciato una storia d’amore con Francesco Monte. Purtroppo Giulia subì una “squalifica” perché sua madre, durante quell’incontro, le disse qualcosa in una lingua straniera facendole così arrivare informazioni dall’esterno. Questo le causò l’uscita dalla casa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

GF Vip, torna Fariba nella casa più spiata d’Italia

Quando Giulia ha deciso di fare un nuovo percorso quest’anno, ha chiesto a sua madre di non intervenire e di lasciarla libera. Fariba infatti è sparita dalla circolazione negli ultimi tempi, ma stasera tornerà davanti alle telecamere per fare una sorpresa a sua figlia e, chi lo sa, magari per dare la sua benedizione alla nuova coppia Giulia – Pierpaolo. Un grande ritorno davvero molto atteso e che Giulia di certo non si aspetta: come reagirà, considerando come sono andate le cose l’ultima volta?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Altro ingresso nella casa invece è ancora una volta per Andrea Zenga, che stasera avrà modo di incontrare il suo quarto parente in un mese: è arrivato il momento di suo fratello Nicolò.