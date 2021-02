Giulia Salemi, il suo ex da fuori annuncia: “Pronto a riprendermela”

Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello, a Live – Non è la D’Urso la star internazionale dice che lei non è felice

Giulia Salemi, entrata a metà dell’opera nella casa del Grande Fratello Vip, sta tenendo banco senza dubbio da diverso tempo. Complice la sua storia con Pierpaolo Pretelli, l’influencer di origini iraniane è tra i nomi più seguiti e attenzionati del reality show di Canale 5.

Per lei non è la prima volta all’interno della casa. C’era già stata in passato e lì era nata la sua relazione, durata poi poco, con Francesco Monte. Che la Salemi usi i reality per far parlare di lei e dei suoi amori?

In molti lo hanno pensato ma come spesso accade in questi casi ieri c’è stato un colpo di scena a Live – Non è la D’Urso. L’ex della Salemi è stato ospite in studio e pare che sia intenzionato a riprendersela.

Giulia Salemi, Abraham Garcia pronto a riconquistarla

Abraham Garcia è stato il super ospite internazionale della trasmissione domenicale di Barbara D’Urso. Protagonista indiscusso dei reality spagnoli, ha lavorato con Elettra Lamborghini ed è stato protagonista anche di un chiacchierato video piuttosto hot con la gieffina Giulia Salemi.

È di lei infatti che il divo internazionale parla: “Giulia per me è speciale. È molto carina con me non è una donna qualunque – ha spiegato – È nel mio cuore”. E poi spiega che al momento loro due sono distanti ma lei per lui conta molto: la prima volta che è venuto a Milano lo ha fatto solo per lei.

Incalzato dalla D’Urso poi Abraham Garcia non nasconde che è disposto a riprendersela: “Perché no. Se vedo che non è felice con il suo ragazzo io entro senza problemi” ha dichiarato e infine la bomba.

Per lui Giulia “non è sempre felice, qualche volta la vedo triste”. Dobbiamo aspettarci qualche altro colpo di scena?