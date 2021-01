Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 1 febbraio: seconda puntata

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 1 febbraio: indagando sulla morte di una cartomante, Ricciardi incontra una donna misteriosa.

Andrà in onda domani, 1 febbraio, il secondo capitolo della fiction che vede protagonista Lino Guanciale nei panni di un commissario di polizia degli anni ’30. Tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, la serie segue le vicende di Luigi Alfredo Ricciardi, detective nella città di Napoli nel periodo del regime fascista. Schivo, ma dalla spiccata sensibilità, Ricciardi fa da giustiziere a morti cruente rimaste irrisolte, avvalendosi del potere ereditato dalla madre di vedere fantasmi e sentirne gli ultimi pensieri.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 febbraio: voci molto insistenti

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 10 gennaio: “La condanna del sangue”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Commissario Ricciardi (@il.commissario.ricciardi)

Leggi anche -> Amici 20, è ufficiale: svelata la data di inizio del serale

Dalle anticipazioni de Il Commissario Ricciardi scopriamo che il detective dovrà indagare sulla morte di Carmela Calise, una cartomante dalla pessima reputazione. Nel frattempo si avvicina la primavera. Nel contesto delle indagini, Ricciardi farà finalmente la conoscenza della timida Enrica, di cui è segretamente innamorato da tutta la vita. Il brigadiere Maione si appresterà invece a vivere il terzo anniversario della morte del figlio. Fu proprio Ricciardi ad indagare sul suo assassinio e a rivelargli che l’ultimo pensiero del ragazzo era rivolto a lui. Maione non ha mai saputo come facesse Ricciardi a saperlo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Commissario Ricciardi (@il.commissario.ricciardi)

La programmazione Rai prevede la messa in onda di sei episodi tratti da sei diversi racconti con protagonista Ricciardi. Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 1 febbraio in prima serata alle 21.25.