Justine Mattera nella natura, lei è il fiore più bello – FOTO

Justine Mattera ci regala tre nuovi scatti: bella e raggiante come sempre e in compagnia di amici veramente speciali

Justine Mattera torna ancora su Instagram e con nuove foto. La supersonica bionda, ex moglie del compianto Paolo Limiti non ci permette di annoiarci. Per tutti i suoi fan, oggi 472 mila su Instagram, proposte sempre nuove e diverse, mai uguali tra di loro.

Perché se da un lato non mancano gli scatti hot con lingerie di pizzo e provocante, vestitini succinti e spesso anche delle pose un po’ spinte con pochissime cose addosso, dall’altro Justine ci propone anche molte foto più easy, che la mostrano in alcuni momenti della quotidianità, tra famiglia e sport.

Proprio lo sport, infatti, è una sua grande passione, tra nuoto, corsa e bicicletta. sempre in movimento e in allenamento, ecco il segreto del suo corpo scultoreo e perfetto, nonostante gli anni che avanzano.

Justine Mattera, versione nature in mezzo al verde

E di sport si tratta quando parliamo degli ultimi tre scatti che Justine Mattera ha lanciato ieri su Instagram. In versione sportiva, tra la natura, lei è il fiore più bello. Leggings attillatissimi scuri, maglia tecnica rossa con collo alto e sneakers colorate. Capelli sciolti e pochissimo trucco. Insomma in versione nature in mezzo alla natura.

Affianco a lei le statue dei sette nani che prima guarda dall’alto e poi accarezza sedendosi vicino. E proprio su questo ironizza nella didascalia della foto.

“Io mi trovo bene con loro. Dopo 5 km (un giro del parco) ci parliamo sempre volentieri. E poi, sono sempre la più alta. 😂🎉🤪” ha scritto la showgirl facendo riferimento, in modo ironico, al fatto che comunque lei non è molto alta.

E anche di domenica non ha rinunciato all’allenamento. Ben 5 chilometri di corsa e poi qualche scatto per i suoi fan che l’aspetta a braccia aperte.