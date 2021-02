Laura Cremaschi scatto osè: in bikini curve in bella vista, un sogno – FOTO

Laura Cremaschi posta su Instagram uno scatto in cui è divina. Fisico mozzafiato si mostra in costume sfoggiando una perfetta forma.

Scatto da capogiro postato in queste ore da Laura Cremaschi. La showgirl ha lasciato i follower senza parole con una foto che la ritrae in costume da bagno. Il bikini a due pezzi mette in risalto il suo fisico statuario. Forme generose, Laura è sensuale come non mai. Nel suo volto un sorriso accennato e uno sguardo impenetrabile. L’effetto bianco e nero della fotografia rende ancora più misteriosa l’atmosfera.

“Un falco posato su un ramo non ha paura che il ramo si spezzi.. perché la sua fiducia non è riposta nel ramo…ma nelle sue ali! Ricordati di essere un falco”, il commento di Laura al post.

Tantissimi i like da parte dei suoi 998 mila follower. Nelle scorse ore inoltre la Cremaschi ha condiviso nelle storie l’esito negativo del tampone a cui si è sottoposta.

Laura Cremaschi bella mozzafiato, il ritorno ad Avanti un altro

Laura Cremaschi è attivissima sui social. Sull’account Instagram posta foto in cui si mostra sempre bellissima. Bionda, occhi azzurri, la Cremaschi si distingue per la sua bellezza mozzafiato. La showgirl è stata tentatrice di Temptation Island Vip oltre che Bonas in Avanti un altro. Nata nel 1987, fin da giovanissima lavora nel mondo dello spettacolo e della moda. Da sempre appassionata di calcio sui social si distingue ben presto per i suoi pronostici delle partite accompagnati da sensuali scatti.

Pochi giorni fa ha condiviso con i follower una foto insieme ad altre colleghe con cui ha annunciato il ritorno al programma di Bonolis. Al suo fianco, Claudia Ruggeri e Sara Croce. “Noi stiamo tornando. Siete pronti?”, le parole di Laura rivolte ai suoi fan.

Tantissimi i commenti di apprezzamento per questo atteso ritorno. “Non vediamo l’ora di vedervi”, la frase più ripetuta dai follower a cui non resta che fare il conto alla rovescia per vedere il trio sul piccolo schermo.