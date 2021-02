Laura D’Amore, il caffè è più buono con un lato A esplosivo – FOTO

Laura D’Amore ha pubblicato due nuove foto tramite il proprio profilo Instagram, lo sguardo cade inevitabilmente sul seno florido

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

La nota modella e influencer italiana Laura D’Amore seduce sempre e comunque il suo pubblico sui social. Nuovi scatti sempre ad alto rischio infarto per lei che è anche la più bella delle hostess di volo per la compagnia Alitalia.

Laura con la sua bellezza naturale e il suo fascino innato è riuscita a entrare nel cuore di tantissime persone, sono 772mila, per la precisione, i fan che ogni giorno la seguono con assoluta dedizione, intrepidi di scoprire quali altri scatti bollenti pubblicherà la bellissima bionda dagli occhi color del cielo.

Quanto può essere buono un caffè: Laura D’Amore esplode di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

La nativa di Grottaglie ha voluto ricordare ai fan quanto ama viaggiare in giro per il mondo e gustare le prelibatezze del posto, cosa che per il momento anche lei è costretta a fare limitatamente visto la pandemia in corso.

La sua bellezza e il suo incredibile fisico non passano mai inosservati soprattutto ai maschietti: gli scatti che la pugliese condivide sui social sono davvero pazzeschi come gli ultimi due postati nella sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

La vediamo seduta ad un bar di Palma de Mallorca mentre si gusta un caffè caldo, un ricordo della scorsa estate probabilmente vista la canotta leggera che indossa negli scatti. Seno in primissimo piano per la gioia di molti, non esiste nulla di più sensuale che una donna che sa di piacere e sa anche come farsi desiderare. Oltre 23mila like per lei.