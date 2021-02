Maddalena Corvaglia, una serie di FOTO da farti innamorare, stupenda e fisico top

Ospite ad Affari tuoi viva gli sposi, Maddalena Corvaglia si è presentata con un outfit stupendo, incantevole come non mai ha stregato il pubblico

Maddalena Corvaglia oggi è mamma di una splendida bimba, Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre del 2011 dal matrimonio con Stef Burns chitarrista della band di Vasco Rossi. I due sono stati sposati dal 2011 al 2017, il matrimonio è finito per l’insorgere di incompatibilità sorte nella coppia.

Ne sono passati invece anni da quel 1999 quando lei si esibiva per la prima volta 19enne sul bancone di Striscia insieme all’amica Elisabetta Canalis.

Maddalena Corvaglia grida all’amore, in tuta glitterata è stupenda

“Ieri sera ero ospite da @carloconti.tv, al timone di “Affari Tuoi Speciale Sposi” su Rai 1. È stato bello ritornare nello studio di ‘Si può fare’ che, anche questa volta, ha regalato tensioni e bellissime emozioni, nonostante non fossi appesa da qualche parte. 😜🙃Due giovani ragazzi ci hanno fatto respirare quell’incanto del NOI e quella magia del progettare un futuro insieme. Spesso a causa di matrimoni finiti, sbagliati, combinati, rassegnati…ce ne dimentichiamo (chiaramente @bertiorietta non fa testo) 😂 Viva l’amore. In bocca al lupo Sposini! ❤️❤️”.

Questo il messaggio lanciato da Maddalena a margine degli scatti condivisi sulla sua pagina Instagram. La ritroviamo con indosso una bellissima tuta pantalone con le maniche lunghe rosa glitterata, colletto ampio e scollatura profonda che ha risaltato il suo decolleté pazzesco. Scarpe con il tacco abbinate e un sorriso magnetico che da sempre la contraddistingue.

La sua partecipazione in tv ieri sera ha emozionato moltissimo i fan della showgirl che negli ultimi anni si è mostrata di rado sul piccolo schermo se non per brevi apparizioni. 14mila like per lei e tantissimi messaggi d’affetto da parte dei follower che la seguono.