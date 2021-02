Maradona, il medico: “Il ciccione sta morendo”. L’audio e i messaggi schock

Sempre più ombre sulla morte di Diego Armando Maradona. Diffusi i messaggi e un audio schock del suo medico, fra insulti e incuria. E la figlia del campione, Dalma, pretende giustizia

Ancora non c’è chiarezza intorno alla morte di Diego Armando Maradona. In queste ore nuovi dettagli gettano ombre sull’operato di Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, il neurochirurgo e la psichiatra indagati per la morte del campione argentino. Infatti sono emersi dei messaggi compromettenti fra i due medici e soprattutto un audio che sta facendo discutere. Le conversazioni, riportate dal sito di news argentino Infobae, risalgono al 25 novembre, nelle ore immediatamente precedenti la morte del Pibe de Oro.

Quel giorno Luque si era messo in contatto con i collaboratori e parlando di Maradona aveva usato parole e toni oltraggiosi. Lo specialista sembrava infatti molto più preoccupato della possibile reazione dei familiari davanti alla dipartita del campione, che non della salute del suo paziente. Per questo motivo aveva chiesto alla psichiatra Cosachov di “avvisarlo subito degli spostamenti” dei parenti di Diego.

Maradona, il medico diceva: “Il ciccione sta morendo”

Ma è soprattutto il contenuto dell’audio a far venire i brividi. La conversazione fra Luche e Cosachov avviene quando al neurochirurgo viene comunicato il tentativo di rianimare Maradona, dopo l’arresto cardiaco. “Tranquilla Agustina – diceva Luche alla collega – abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti”.

Intanto la notizia del malore del campione argentino si è già diffusa. Terminata la conversazione con Cosachov, Luque risponde a un altro collega che gli chiede se è vero ciò che ha visto al telegiornale. Il medico gli risponde sprezzante: “Il ciccione sta morendo” (“El gordo se va a cagar muriendo“). E aggiunge: “Pare abbia avuto un arresto cardio respiratorio, io sto andando lì”.

I messaggi aggravano la posizione dei medici indagati, e si vanno ad aggiungere alle prove a loro carico insieme alla scoperta di documenti riportanti firme contraffatte, già in possesso della magistratura. E secondo i media argentini, Luque e Cosachov saranno certamente sottoposti a un nuovo interrogatorio nei prossimi giorni.

La reazione della figlia Dalma: “Voglio giustizia”

È Dalma, la figlia primogenita di Diego a reagire pubblicamente a nome della famiglia. La donna ha usato una serie di tweet per esprimere tutto lo sconcerto e l’amarezza provati dopo queste rivelazioni. La figlia del Pibe de Oro ha raccontato di aver dato di stomaco dopo aver sentito l’audio tra Luque e Cosachov. E ha puntato il dito anche contro un altro protagonista dell’oscura vicenda.

Dalma infatti fa anche il nome di Matías Morla, avvocato di Maradona. Sarebbe stato lui ha scegliere Luque come specialista per il padre, e i familiari pensano che i due fossero in combutta. Alla figlia del campione e ai suoi milioni di fan adesso non resta che pretendere giustizia per Diego.