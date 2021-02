Mario Balotelli contro Alda D’Eusanio: “Dev’essere espulsa dalla tv”

Mario Balotelli attraverso i social si scaglia duramente contro Alda D’Eusanio dopo una frase razzista pronunciata dalla giornalista nel corso del Grande Fratello Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459)

Mario Balotelli non sembra avere nessuna intenzione di spegnere le polemiche nate dopo l’infelice frase pronunciata da Alda D’Eusanio davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. La giornalista a causa di un’affermazione razzista è già piombata nell’occhio del ciclone e potrebbe a breve essere espulsa dalla casa più spiata d’Italia. Un’eliminazione che però sembra una punizione fin troppo blanda per Mario Balotelli. L’attaccante del Monza infatti attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram si spinge ben oltre chiedendo l’espulsione della D’Eusanio dalla tv a vita. Il bomber ha dichiarato di aver appreso la notizia dell’inconcepibile affermazione attraverso suo fratello Enock e da lì ha iniziato a porsi alcune domande. “Perché una battuta simile fa ancora ridere? – ha chiesto Balotelli attraverso il post su IG – Perché esistono certe persone e non vengono sanzionate a vita?”.

LEGGI ANCHE -> Furto nella villa di Mauro Icardi e Wanda Nara: il bottino milionario

L’affermazione razzista di Alda D’Eusanio che ha fatto infuriare Mario Balotelli

LEGGI ANCHE -> Detto Fatto, minaccia in diretta per Bianca Guaccero: “Prendo il tuo posto!”

Mario Balotelli attraverso i social chiede in definitiva che l’affermazione razzista pronunciata da Alda D’Eusanio nel corso del Grande Fratello Vip possa essere sanzionata al pari di una bestemmia. La giornalista in effetti immediatamente dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia era già finita al centro delle polemiche. A scatenare il web alcune considerazioni decisamente irrispettose nei confronti di Maria Teresa Ruta e dell’ex marito Amedeo Goria. Sulle sue precedenti uscite però Alfonso Signorini sembra che abbia voluto calare un velo, una grazia che difficilmente la D’Eusanio si vedrà accordare anche questa volta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459)

La frase incriminata, che la giornalista si è lasciata sfuggire durante una conversazione con Tommaso Zorzi è stata: “Tu vedi qualche neg*** da queste parti?“. Uno scivolone che non è passato inosservato e che certamente merita un’adeguata risposta da parte del Grande Fratello.