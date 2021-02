Mario Biondi rivela: “Ho 9 figli. Sono loro la mia vera giuria”

Mario Biondi, cantante blues, ha appena superato la soglia dei 50 anni e al lancio del suo ultimo disco “Dare” rivela: “I miei 9 figli sono la mia prima vera giuria”

Mario Biondi, cantante siciliano noto per la sua voce roca e profonda, ha appena compiuto 50 anni e ha festeggiato insieme ai suoi cari. Un festeggiamento un po’ affollato dato che Biondi ha ben 9 figli. Esatto, 9 figli avuti da tre compagne diverse.

Il crooner catanese ha avuto sette bambini dalle due prime mogli e due dall’attuale compagna. Sei figli li ha avuti dal primo matrimonio con Monica Farina: si tratta di Marzio, Zoe, Marica, Louis Mario, Ray e Chiara. Dopo di lei ha sposato la modella Giorgia Albarello, terza al concorso Miss Italia 2007, e con lei ha avuto Mia, nel 2015. Subito dopo si dicono addio e l’anno successivo nasce Mil, con la terza compagna, di cui ancora non ha voluto divulgare l’identità. Sempre dall’amore con la sua ultima partner nel 2020 è arrivata Matilde, la nona figlia. Insomma, una famiglia allargata e felice.

Mario Biondi: “I miei brani? I miei 9 figli sono la mia giuria”

A proposito del legame con la sua piccola tribù, Mario Biondi ha raccontato un aneddoto: “I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l’ho suonata, dove l’ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse“.

Diventato famoso nel 2004 grazie al brano cantato in inglese “This is what you are“, il cantante siciliano ha già all’attivo nove album. Il 29 gennaio ha pubblicato il suo ultimo lavoro, intitolato “Dare”.

Nella stessa settimana ha festeggiato il suo 50esimo compleanno con queste parole: “Dare è un’attitudine oltre che una scelta di vita. Festeggiare i miei 50 anni è un’emozione che mi pervade l’anima e domani esce questo mio nuovo album”.