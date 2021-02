Massimo Giletti, la sfuriata in trasmissione: trema tutto. I motivi

Massimo Giletti, contro il suo ospite in studio a Non è L’Arena: l’atmosfera si surriscalda e alla fine lui non ce la fa più

Massimo Giletti in questi giorni è finito sull’onda del gossip dopo alcune foto un po’ compromettenti che dal settimanale Chi hanno fatto il giro del web e delle televisioni. Si tratta degli scatti insieme all’ex ministro Nunzia De Girolamo con la quale collabora a Non è L’Arena e che a breve partirà con un programma tutto suo su Rai 1 in seconda serata.

Quello che ha fatto scalpore è che il giornalista in una foto lecca le gambe della De Girolamo sposata con il ministro Bocci da diversi anni. E per questo Giletti si è beccato anche il tapiro da parte di Striscia la notizia con la quale ha spiegato che quelle erano foto “goliardiche” e dovevano rimanere private e invece la De Girolamo le avrà fatte pubblicare per far parlare un po’ di sé.

Oggi, invece, si parla di lui per quello che ieri è successo in studio nel suo porgramma su La7. Il giornalista ha perso le staffe a Non è L’Arena per via di un suo ospite molto particolare.

Massimo Giletti contro il medico: l’atmosfera si surriscalda

Massimo Giletti perde la pazienza in studio per via del suo ospite, il medico di base di Ardea, comune della città metropolitana di Roma di cui è stato anche sindaco, Mariano Amici. Il medico si è fatto conoscere per essere contro il vaccino anti-covid e per le sue pozioni distanti dalla medicina che lo hanno identificato come No Vax.

Un’etichetta che Amici non accetta e che respinge. Lui critica i vaccini e le misure anti contagio, tra cui l’uso della mascherina e si difende dicendo che sono 40 anni che effettua vaccinazioni. “Sono profondamente esperto e debbo dire che ci sono vaccini e vaccini” ha precisato Amici.

Atteggiamento che ha fatto subito scaldare gli animi in studio sia di Giletti che dell’altro ospite in collegamento Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive del Policlinico del San Martino.

Giletti incalza il medico e l’atmosfera si surriscalda. “I vaccini estremamente mutabili a mio parere non hanno senso e questo non è un vaccino – chiosa il medico di base – è un farmaco geneticamente modificato che è stato chiamato vaccino per essere messo sul mercato” ha replicato.

Alla fine il conduttore non ce la fa più e sbotta: “Lei è fatto! Deve darsi una calmata, non può essere maleducato in questo modo” e lo ferma.