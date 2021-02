Matteo Renzi bambino, il video “First reaction: choc” diventa virale

La storica intervista rilasciata da Matteo Renzi nel 2016 è tornata in auge grazie a Face App. Migliaia le visualizzazioni in poche settimane

Il nostro Paese è martoriato e spesso ridicolizzato non solo in patria ma anche fuori confine dove molte volte il web gioca brutti scherzi e non mette a tacere aspetti che sarebbe meglio oscurare. È il caso di “First reaction: choc. Because…“, l’estratto di un vecchio video di un’intervista di Matteo Renzi diventato virale nelle ultime settimane.

Nel web infatti capita che cose magari poco importanti tornino alla ribalta anche molto tempo dopo grazie a storpiature satiriche, come appunto l’intervista di Renzi che ha acquisito maggiore popolarità rispetto la prima edizione trasmessa in tv con un morphing realizzato con un’app social.

Matteo Renzi è un meme grazie a Face App

Renzi è diventato un meme che dopo oltre un mese continua ad ottenere ogni giorno sempre maggiori visualizzazioni sul web. La vecchia intervista rilasciata dall’ex premier nel 2016 alla BBC fece ridere molti e vergognare tutti nel nostro Paese, ora però lo stesso spezzone è stato riutilizzato per commentare l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso.

Non si sa chi abbia realizzato il video “Choc reaction” ma la sua storia resiste nelle settimane ed è diventato virale. Utilizzando una semplice app del cellulare, qualcuno ha trasformato Matteo Renzi in un bambino e il risultato è stato esilarante, incalzato dal suo citato “inglese maccheronico” poco adatto a chi ricopre ruoli istituzionali interfacciati con l’estero.

Nel meme quindi Renzi è un bambino con indosso giacca e cravatta che si prodiga a spiegare alti tasselli di politica internazionale. Migliaia le visualizzazioni in poche settimane.