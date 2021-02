Mina Settembre, anticipazioni quinta puntata 7 febbraio: l’agenda

Mina Settembre, anticipazioni 7 febbraio: proprio quando le cose con Domenico sembrano andare nel verso giusto, una rivelazione sconvolge Mina.

È giunta al penultimo episodio la fiction Rai Mina Settembre con protagonista una superba Serena Rossi. La serie, tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, narra le avventure dell’omonima protagonista, assistente sociale nella città di Napoli. Alle prese con il divorzio dal marito Claudio De Carolis, Mina torna a vivere controvoglia dalla madre Olga. La sua intera esistenza è dedita al lavoro e al sogno di rendere il mondo un posto decisamente più accogliente per chi lo abita. Nella sua vita compaiono un ventaglio di personaggio estremamente diversi tra di loro, tra i quali spicca il ginecologo Domenico Gambardella, capace di riaccendere in lei passioni che credeva sopite.

Mina Settembre, anticipazioni 7 febbraio: accuse contro Domenico

Dalle anticipazioni del primo episodio (“La vita è un morso”) scopriamo che Mina coglierà segnali incoraggianti da parte di Domenico. Il ginecologo deciderà infatti di lasciare la casa che condivide con la moglie Piera. Nel frattempo la protagonista avrà a che fare con il caso di un uomo agli arresti domiciliari desideroso di recarsi al funerale del proprio vicino di casa, nonché strettissimo amico.

Dalle anticipazioni del secondo episodio (“Un giorno brutto”) scopriamo invece che le speranze di Mina verranno disattese. Domenico rimarrà coinvolto in un caso di abuso sessuale: le accuse nei suoi confronti saranno molto pensanti. Nel frattempo Irene scoprirà che Mina ha scambiato l’agenda con la sua. La psicologa sarà in ansia in ansia, ma deciderà comunque di non restituire l’agenda all’amica. Cosa ci ha trovato dentro?

La programmazione Rai prevede la messa in onda di sei puntate, ognuna formata da due episodi. Il sesto ed ultimo appuntamento è fissato per domenica 14 febbraio in prima serata alle 21.25