Raimondo Todaro racconta la verità su Elisa Isoardi e il loro rapporto

Continuano le chiacchiere su Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, ci pensa lui a fare chiarezza con parole inequivocabili

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati protagonisti di voci e rumors innumerevoli nel corso dei mesi scorsi. I due sono stati infatti una coppia nel programma Ballando con le Stelle lo scorso settembre. I due sono arrivati quarti in gara, nonostante le varie problematiche di salute avute da entrambi i lati. Todaro che viene operato d’urgenza per un appendicite e la Isoardi che si sloga una caviglia malamente.

LEGGI ANCHE>>>Giulia Valentina tutta in pelle è attrazione fatale -FOTO

Le voci su Raimondo Todaro e la Isoardi erano false?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Patty Pravo e Caterina Balivo botte e risposte a “Il cantante mascherato”

La loro storia ha fatto appassionare tutti, sembrava la nascita di un bellissimo amore. Entrambi belli e single che ballano avvinghiati l’uno all’altro. Tuttavia finito il programma le loro strade si dividono e non si sa più nulla. Inoltre recentemente Todaro è stato avvistato più volte in compagnia di una bella ragazza che pare lavorare in televisione anche lei. Ad oggi Todaro racconta tutta la verità sulla storia con la Isoardi.

A quanto pare Todaro ha definito il rapporto con la Isoard “litigarello”, pare che i due discutessero spesso perché lui le dava consigli su come migliorare le performance e lei non li seguiva. Nega poi in modo molto chiaro che tra loro ci sia mai stato un flirt. Nonostante per mesi i giornali hanno parlato di una storia d’amore tra i due. Quindi oltre a non aver mai avuto nemmeno un flirt, addirittura i due avevano un rapporto difficile fatto d’incomprensioni e discussioni.