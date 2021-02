Un bambino di 12 anni è morto folgorato dopo che lo smartphone in carica che stava utilizzando è caduto nella vasca da bagno.

Un bambino di soli 12 anni è deceduto nella sua abitazione dove viveva con i suoi genitori. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, stava utilizzando lo smartphone in carica mentre faceva il bagno nella vasca. Il dispositivo è caduto in acqua ed il 12enne è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. A parlare della tragedia, consumatasi in Russia nelle scorse settimane, è stata la madre della vittima in un post sul suo blog.

Russia, lo smartphone in carica cade nella vasca da bagno: muore bambino di soli 12 anni

Anastasia Sosnovaskaya, nota blogger d’arte russa e insegnante, in un post pubblicato sul suo blog ha parlato della tragedia che ha colpito la sua famiglia. Il figlio Yaroslav, di soli 12 anni, è morto nelle scorse settimane, dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre faceva il bagno. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione del Mirror, stava utilizzando il suo iPhone 4 nella vasca, ma improvvisamente il cellulare è caduto in acqua generando una forte scossa. Yaroslav era riuscito a gettare lo smartphone fuori dalla vasca, ma purtroppo non ha fatto in tempo.

La madre entrando in bagno si è accorta che il figlio giaceva nella vasca privo di sensi ed ha subito contattato i soccorsi che si sono precipitati presso l’abitazione. Dopo numerosi tentativi di rianimazione, durati per oltre 40 minuti, i medici si sono dovuti arrendere dichiarando il decesso del bambino. Inizialmente la famiglia della vittima non aveva capito quanto fosse accaduto, ma, a distanza di circa due settimane, i risultati degli esami medico legali hanno chiarito che Yaroslav era morto per via di una scossa elettrica provocata dallo smartphone.

Dopo la terribile scoperta, Anastasia ha deciso di raccontare la sua storia esortando chiunque a non utilizzare dispositivi elettrici nella vasca da bagno.

“Voglio – ha scritto la blogger, come riporta The Mirror– che ogni persona sappia che le persone muoiono in questo modo. Vorrei che una volta per tutte si proibisca ai bambini di usare il telefono nella vasca da bagno“. La speranza della donna è che si evitino in futuro tragedie simili che, a suo avviso, possono essere evitate.