Silvia Toffanin e il rapporto segreto con il “Costanzo” che non ti aspetti

Probabilmente il legame di sangue che unisce la Toffanin e Maria De Filippi è un mistero per molti eppure le due conduttrici hanno un segreto

Maria De Filippi e Silvia Toffanin sono due delle conduttrici più amate della tv italiana. Maria attualmente conduce ben tre trasmissioni sulle reti Mediaset, “Amici”, “C’è posta per te” e “Uomini e donne”, mentre Silvia è alla direzione del seguitissimo programma del sabato pomeriggio.

Quest’ultima è da molti anni insieme a Pier Silvio Berlusconi, azionista di Fininvest ovvero la holding della famiglia Berlusconi che controlla il Gruppo Mediaset di cui è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato. Maria invece vive con Maurizio Costanzo e insieme sono i nuovi Sandra e Raimondo del piccolo schermo. Ma cosa lega queste due donne?

Silvia Toffanin e Maria De Filippi, il rapporto familiare che le lega

Tra le due conduttrici però sembra ci sia più che un rapporto di amicizia e stima, anche un legame familiare che le tiene unite. Maria e Costanzo sono genitori di Gabriele, adottato quando aveva tredici anni, ora lui ne ha ventinove e lavora per Witty, di proprietà di Fascino, la società gestita dalla madre.

L’attuale fidanzata del ragazzo però al momento è Francesca Quattrini, una cugina della Toffanin, e questo spiegherebbe il legame che le unisce in questo momento. In vista per ora nessun matrimonio, per cui sulla carta ancora nulla di ufficializzato, si parlerà di legame di sangue quando i due giovani convoleranno all’altare.

La giovane nuora della De Filippi ha poco più di vent’anni, e proprio come Silvia è molto riservata e preferisce mantenere riserbo sulla storia d’amore che la unisce al fidanzato. Di lei sappiamo che assomiglia moltissimo alla conduttrice, vive a Roma e ha frequentato l’istituto europeo di design. La coppia sta insieme dal 2019, ma le foto uscite sui giornali sono davvero poche e si fanno desiderare.