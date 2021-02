Teresa Langella, compleanno scoppiettante con il fidanzato. Incantevole in stile hawaiano – FOTO

La bella speaker di Radio 105 Teresa Langella ha festeggiato il compleanno con pochi amici, tanta allegria per la sua festa stile hawaiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tereѕa Langella (@teresalangella___)

La casa di Teresa Langella e del fidanzato Andrea Dal Corso si è trasformata ieri nello scenario perfetto di una festa hawaiana per celebrare il 29esimo compleanno di lei. Vestita a tema con un abito fiorato con ghirlanda al collo, palloncini con l’elio e uno striscione luminoso con il suo nome, pochi amici fidati e buon cibo.

La speaker di Radio 105 ha potuto godersi una piccola festa a sorpresa che le è stata organizzata a sua insaputa, attorniata dalle persone che più la amano e le vogliono bene.

Teresa Langella per il suo compleanno manda un messaggio di ringraziamento ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tereѕa Langella (@teresalangella___)

Si sa che Teresa è una ragazza dall’animo puro e semplice e anche in un momento prezioso e intimo come il suo compleanno ha voluto ringraziare i fan che la supportano da diversi anni, nelle sue insicurezze ma anche nella maturità espressa con le parole che però ha voluto regalare a tutti:

“Gli occhi chiusi, gambe tremolanti, una lacrima felice ad accarezzarmi il viso e’ tutto quello che é successo ieri sera …e poi ancora un battito forte stamattina. A volte ho come la sensazione di vivere tutto il doppio: gli abbracci, le persone, la vita, la mia famiglia, l’Amore, Voi”.

“Voglio dirvi Grazie, per avermi capita, grazie per essere qui oggi ed esserci sempre stati, tutti, per esservi affezionati alla ragazza della porta accanto e alla persona che non sarà mai personaggio. Grazie per aver amato i miei pregi e i miei tanti difetti 💕”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tereѕa Langella (@teresalangella___)

Le persone la amano per questa sua schiettezza naturale che trasmette sicurezza e la sua indole vera. Gli scatti del compleanno ottengono migliaia di like e commenti davvero commossi da parte di amici e colleghi che le augurano tanta felicità.