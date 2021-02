Test Psicologico delle carte ballerine: cosa vuoi davvero dalla vita?

Un test psicologico immediato e divertente rivela i tuoi desideri più nascosti: scegli qual’è la carta ballerina che fa per te.

Il Test Psicologico delle carte ballerine svelerà in men che non si dica ciò che realmente desidera il vostro inconscio. Basterà seguire alcune semplici indicazioni ed il gioco è fatto. Per iniziare osservate attentamente le nove carte posizionate scoperte sul “tavolo” e scegliete quella che secondo il vostro punto di vista si addice di più alla vostra personalità. Porre attenzione ai colori delle carte ed ai loro dettagli è fondamentale. Prendete tutto il tempo a voi necessario e poi potrete leggere il risultato finale.

N. 1: Empatia e generosità. I vostri desideri non possono che rispecchiare il vostro modo di essere. I due aggettivi si addicono incredibilmente alla vostra personalità. Non badate al potere delle contraddizioni. Affidatevi al vostro istinto e vi saprà guidare dovunque vogliate andare.

N. 2: Chiarezza e vivacità. Non sopportando l’ipocrisia ed essendo al contempo dei caratteri tipicamente estroversi è difficile non esporsi. Allora per raggiungere il massimo del successo nella vostra vita fate in modo che le vostre qualità siano pienamente apprezzate da coloro che avere intorno.

N. 3: Legata agli affetti e molto acuta. Non potreste vivere senza la vostra famiglia, i vostri amici, i vostri animali domestici. Perciò, assecondate i vostri bisogni. E nonostante il vostro intuito vi porti molto lontano accontentavi di ciò che vi rende davvero felici: le cose semplici.

N. 4: Una vita all’insegna della creatività. Coltivate il vostro lato più creativo ed ingegnoso. Non ponetevi dei limiti anche quando vi sembra la cosa più saggia da fare. Andate oltre. Sfatate ogni mito. Il dipinto più bello, il romanzo più emozionante deve essere ancora scritto ed è già nelle vostre mani.

N. 5: Quale sarà la prossima sfida? Una nuotata in mare aperto o un salto da una rupe? Allora, non frenate il vostro entusiasmo, ma riflettete prima di agire. La vostra impulsività è un dono, cercate di sfruttarlo al meglio.

N. 6: Meno agli altri e più a voi stessi! La generosità può essere un cruccio più che una vera risorsa per la felicità personale. Abbandonate gli obblighi verso le altre persone e concentratevi più su di voi. Cosa volete davvero?

N. 7: Un bel respiro profondo? A volte per essere realmente grati di ciò che si ha bisogna sedersi e contemplare lo spazio circostante. Qualunque cosa vogliate la raggiungerete, purché con il tempo necessario. Cosa vi turba? Lasciate il fascino overthinking ad altri, non fa per voi.

N. 8: Stop alle paranoie e lasciatevi sorprendere dalla vostra unicità. Troppi difetti? Vedete tutto negativo? Ogni giornata sembra la stessa? Avete mai provato a rivoluzionare le cornici? Ecco, provate a fare piazza pulita di vecchi ricordi, oggetti abbandonati. Dipingete le pareti della vostra camera di bianco. Annaffiate un vaso in fiore.

N. 9: Espressività come parola d’ordine. Sarete sempre felici purché possiate esprimere ciò che vi passa per la testa. Il vostro destino? Siete degli attori mancati, perché non considerate l’idea di esibirvi in una serata di cabaret semplicemente esprimendo i vostri pensieri più reconditi?