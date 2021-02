Terribile incidente sulla provinciale: muore ragazza di soli 15 anni

Nel pomeriggio di ieri, una ragazza di soli 15 anni è morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 565 a Samone, in provincia di Torino.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri si è verificato un terribile incidente sulla provinciale 565 a Samone, in provincia di Torino. Il bilancio è tragico: una ragazza di 15 anni ha perso la vita e tre persone rimaste ferite, una delle quali in maniera grave. Stando alle prime informazioni, la vittima viaggiava, insieme ad altre due persone, a bordo di un’auto che si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura e, dopo l’impatto, si sarebbe ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far nulla per la 15enne, deceduta sul colpo.

Leggi anche —> Gravissimo incidente sulla statale: tragico il bilancio

Torino, scontro frontale tra due auto sulla provinciale 565: ragazza di 15 anni perde la vita, tre feriti

Leggi anche —> Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: muore un rider

Una ragazza di soli 15 anni è deceduta nel pomeriggio di ieri, domenica 31 gennaio, in un drammatico incidente avvenuto sulla strada provinciale 565 nel territorio di Samone (Torino). Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione di Fanpage, la vittima si trovava, insieme a due giovani di 22 anni, a bordo di una Bmw 318 che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente contro una Smart condotta da una donna 51enne. Dopo l’urto, la Bmw è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi.

Sul luogo dell’incidente, nei pressi dello svincolo per l’autostrada A5, si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, ma per la ragazzina non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Gli altri occupanti delle due vetture coinvolti sono stati trasportati in ospedale. I due 22enni, feriti in maniera non grave, riporta Fanpage, sono stati portati presso l’ospedale di Ivrea, mentre la conducente della Smart è stata ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino.

Intervenuti anche i carabinieri di Ivrea che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il tratto teatro della tragedia, per consentire i soccorsi e la rimessa in sicurezza della carreggiata, è stato chiuso al traffico per diverse ore.