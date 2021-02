Trentino Alto Adige: in un pub festa con 200 persone

Val Gardena: scoperta dai carabinieri della zona una festa di 200 persone in un pub che può contenerne 80

Una festa di 200 persone in un pub a Selva di Val Gardena, in Trentino Alto Adige, è stata scoperta dai Carabinieri di Ortisei. I giovani sono stati sorpresi nel locale, che normalmente può contenere 80 persone, senza alcun rispetto delle norme cautelative anti Covid.

Sanzionate circa 155 persone; alcune sono state denunciate mentre altre non hanno voluto fornire le proprie generalità per il riconoscimento. Delicata anche la posizione del titolare del locale che ha consentito un tale assembramento.

Trentino Alto Adige: violate le norme anti Covid in un pub della Val Gardena

Sospesa, da parte dei Carabinieri di Ortisei, la festa organizzata in un pub della Val Gardena, nella provincia di Bolzano: 200 persone si sono riunite nel locale incuranti delle misure di protezione necessarie per scongiurare il pericolo dei contagi.

La folla, costituita principalmente da giovani, è stata controllata dalle forze dell’ordine per favorirne il riconoscimento e l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti Covid. 155 persone sono state identificate e sanzionate mentre qualcuno si è rifiutato di consegnare le proprie generalità. Uno di loro ha opposto, addirittura, resistenza durante le fasi di controllo.

Complessa la posizione del titolare del locale che è stato sanzionato e la cui condotta sarà esaminata in maniera più approfondita dai Carabinieri. Rinvenuti nel locale anche quantità di marijuana che i partecipanti alla festa, poco più che ventenni, hanno abbandonato prima di essere controllati.

In un momento in cui la maggior parte del Paese passa in zona gialla – meno restrittiva – salvo 5 Regioni che restano in zona arancione, fra le quali la provincia autonoma di Bolzano, si tratta dell’ennesimo episodio di scelleraggine che rischia di ledere l’incolumità di tutti.