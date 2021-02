Il tuo cane ti fissa? Ecco il vero motivo del suo sguardo

Siete intenti nelle voste faccende ed all’improvviso vi accorgete che il vostro cane vi sta fissando? Scoprite qual’è il vero motivo.

Il vostro cane vi fissa spesso e non riuscite a cogliere realmente la finalità del suo sguardo apparentemente attento? Se non è la vostra prima esperienza in fatto di animali sicuramente saprete già cosa significhi sentirsi costantemente sotto osservazione. Ma, a prescindere da ciò, è essenziale sapere prima di tutto che esistono quattro principali motivi per questa tipologia di comportamento nel vostro amico a quattro zampe. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cosa si cela dietro lo sguardo fisso del vostro cane

Il primo motivo è il più banale. Se il vostro cane vi sta fissando oppure vi sta osservando cercando di non farsi notare, starà ugualmente con molta probabilità tentando di conquistare la vostra attenzione. Probabile dunque che sia giunta l’ora della passeggiatina pomeridiana, di riempire la ciotola di croccantini oppure di una semplice e meritata coccola. Per far sì che non si senta escluso e che acquisti una maggiore sicurezza, il consiglio è di premiarlo in quei momenti e costantemente per un determinato periodo, donando lui un piccolo spuntino, oppure un giocattolo. In tal modo si rilasserà e si sentirà compreso.

Altre volte l’analisi è ancor più semplice, può darsi che il vostro cane sia incuriosito da un vostro comportamento, oppure voglia cercare di leggerti attraverso la mimica facciale. Trattasi dunque un semplice tentativo di apprendimento. Per lo stesso motivo ciò potrebbe accadere anche in sede d’allenamento. Mentre in altri casi la situazione può divenire preoccupante.

Per concludere quando il vostro cane continua a fissarvi, ma il suo atteggiamento appare tutto fuorché essere amichevole, e magari mostrando anche la dentatura, allora interrompete prima possibile il contatto visivo. Vorrà dire che è arrabbiato, o comunque contrariato da qualcosa. Voltate lui le spalle oppure allontanatevi con calma. Se dovesse accadere più volte è preferibile portarlo da un veterinario.