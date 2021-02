Il fratello di Uzzy Marcus, noto rapper della scena americana, è stato arrestato per aver ucciso due donne e postato la diretta su Instagram.

Il fratello di Uzzy Marcus, noto rapper della scena americana, sarebbe stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio. Il giovane avrebbe assassinato due donne e trasmesso le immagini in diretta mentre compiva il brutale crimine. I fatti si sarebbero verificati lo scorso 30 gennaio.

Leggi anche —> Coppia di giovani fidanzati brutalmente assassinata: arrestati dei familiari

Usa, fratello del rapper Uzzy uccide due donne in diretta su Instragam

Leggi anche —> Uccidono 15enne in un supermercato: il video dell’omicidio in diretta su Facebook

Le avrebbe uccise e nel mentre trasmesso in diretta le immagini sul proprio profilo Instagram. Questo quanto posto in essere da Raymond Michael Weber, fratello del rapper Uzzy Marcus, il quale sabato 30 gennaio avrebbe assassinato due donne a Vacaville, in California (Usa). Ad allertare la Polizia, riferisce la redazione del sito Republicworld.com, una donna che avrebbe visto lo streaming di quanto stesse accadendo.

Le immagini del video erano raccapriccianti. Si vedeva Weber con una pistola, di cui avrebbe poi mostrato il caricatore svuotato, e le vittime prive di vestiti e ricoperte di sangue. Ascoltando l’audio si sarebbe sentito il giovane gridare che suo fratello lo aveva incastrato. Ad un certo punto il giovane avrebbe sentito che il battito di una delle due ragazze era ancora presente, avrebbe quindi spento la luce e si sarebbe acceso una sigaretta. Il video si sarebbe interrotto in questo modo.

La diretta avrebbe iniziato a circolare in rete, ma fortunatamente Instagram sarebbe riuscito a bloccarlo poco dopo. Raymond Michael Weber, sarebbe stato arrestato il mattino seguente, con l’accusa di duplice omicidio e violenza domestica.

Chi è Uzzy Marcus

Uzzy Marcus è un rapper statunitense che pare abbia sgomitato per farsi strada nel mondo della musica. Utilizza molto i social network soprattutto per sponsorizzare i propri lavori, tra cui il suo ultimo singolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Uzzy attraverso il proprio profilo Instagram condivide aspetti della propria vita sia personale che privata. Nella scena californiana è molto noto, considerato un musicista di notevole talento.