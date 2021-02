Verissimo: il vestito bianco di Matilde Gioli porta in studio la Primavera

Un look semplice ma decisamente chic, quello indossato da Matilde Gioli a Verissimo, durante l’intervista tenuta da Silvia Toffanin. Non può non essere tendenza Primavera Estate 2021.

L’attrice Matilde Gioli, nome d’arte Matilde Lojacono, è stata ospitata lo scorso fine settimana da Silvia Toffanin per la puntata di Verissimo, durante la quale ha rilasciato un’intervista che tocca argomenti molto privati, quali l’adolescenza e la propria famiglia.

Per l’occasione, la 31enne ha scelto di indossare un vestito bianco che illumina e lascia sognare e bramare le prime calde e soleggiate giornate primaverili.

A quanto pare, durante le riprese di Verissimo, il fashion radar non è sempre puntato su Silvia Toffanin, già indiscussa icona di raffinatezza ed eleganza. Recentemente ha infatti sfoggiato il blazer più dolce della stagione, incantandoci con un’aria da Vie en rose.

Lo scorso sabato, mentre intervistava Matilde e lasciava che lei raccontasse del suo incidente in piscina o della perdita del padre, noi fashioniste, oltre a lasciarci commuovere dalle sue toccanti vicende familiari, non abbiamo resistito molto dal prendere appunti sul bellissimo outfit dell’attrice. Parole d’ordine per questo look: semplice e chic.

Il vestito bianco di Matilde Gioli a Verissimo: tendenza Primavera Estate 2021

E’ risaputo che i colori chiari durante le stagioni calde sono una tentazione a cui è difficile resistere: bianco, crema, avorio… c’è da sbizzarrirsi. E anche se la temperatura oltre la porta di casa non è ancora piacevolmente calda, non significa che non possiamo già indossare uno spiraglio di luce seguendo l’esempio di Matilde Lojacono.

Il bianco non è un’opzione: è un must have! Un colore che esalta l’incarnato e da cui risultano look eleganti e non scontati.

Quello indossato dall’attrice durante la sua intervista a Verissimo è una creazione di Ermanno Scervino.

Un midi svasato con la manica lunga. E’ realizzato in cadì e decorato da ricami sul corpetto e sul fondo, con un orlo asimmetrico.

Ci troviamo davanti ad un outfit assolutamente raffinato, che l’attrice ha arricchito con gioielli dorati e un rossetto rosso.

E’ anche più versatile di quanto si possa immaginare: pensiamolo ad una giornata in spiaggia con i sandali o un outfit da aperitivo completato con un paio di stivali texani. Passare inosservate con look scontati non sembra proprio essere un’opzione considerabile per la nuova stagione! E di alternative e icone di stile a cui ispirarci ne abbiamo veramente tanti.

Anche se questo modello in particolare può risultare economicamente impegnativo, possiamo consolarci pensando che con l’arrivo della bella stagione vedremo le nostre vetrine preferite riempirsi di nuances chiare, con capi in pizzo e sangallo. Riempiamo le nostre wishlists!