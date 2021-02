Veronica Gentili impazza in tv e sui social. Brava e bellissima giornalista ma con il cuore impegnato. Sapete chi è il fidanzato?

Veronica Gentili è una delle giornaliste più in voga del momento. Per la sua bravura? Sì ma non solo, anche per la sua sensualità. Seguitissima anche sui social oltre che in tv, la bella mora è apprezzatissima per il suo fisico prestante, il suo fascino e il suo modo di vestire, sempre garbato e mai volgare ma che accentua un fisico che non passa per nulla inosservato.

La vediamo nel week end al timone di Stasera Italia su Rete 4 e la possiamo leggere sul Fatto quotidiano. Veronica è giornalista professionista da alcuni anni ma ancora prima di conseguire il riconoscimento l’abbiamo vista in alcune trasmissioni come piazzapulita.

Nei mesi della pandemia è andata avanti, il sabato e alla domenica, alla conduzione del suo programma anche se non ha nascosto di sentire un po’ di solitudine negli studi Mediaset. Ma tornando a casa trovava il caldo nido dell’amore. Sapete che la bella giornalista è fidanzata? Lo avete mai visto il suo uomo?

Veronica Gentili, il fidanzato? È Massimo

Il cuore di Veronica Gentili batte per il suo Massimo, il fidanzato con il quale vive. Tutti gli spasimanti della giornalista dovranno mettersi l’anima in pace perché lei è impegnata e innamoratissima.

Il suo fidanzato “lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore” come la stessa ha raccontato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. I due stanno insieme da sei anni ormai e vivono insieme ma senza ruoli standard.

“Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo: trippa, lasagne con carciofi e scamorza, polpettone con ricotta e spinaci…Diciamo che me lo sono scelto bene” ha ironizzato la Gentile che rivela però di avere quasi il monopolio della tv. Lei deve seguire i programmi di informazione, mentre il suo Massimo vorrebbe vedere altro.

Che aspetto abbia il fidanzato di Veronica Gentili è vietato saperlo. Di lui sui social nessuna foto, le lo tiene top secret.