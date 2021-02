Il 2 Febbraio è il Giorno della Marmotta. Cosa si celebra e perché è così famoso

Il 2 Febbraio si festeggia la Candelora che ha risvolti religiosi. Si celebra inoltre un evento dai toni più pagani: il Giorno della Marmotta. Di cosa si tratta

Oggi 2 Febbraio si festeggia la Candelora, un nome popolare con cui si identifica un importante evento religioso, ossia la presentazione di Gesù al Tempio quaranta giorni dopo la sua nascita. Venne scelto questo nome perché in tale data si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”.

Secondo una sfilza di detti tradizionali che variano da regione a regione, in questo giorno sarà possibile prevedere l’evoluzione meteorologica della seconda parte della stagione invernale (Esempio: Madonna della Candelora, de l’inverno sèmo fòra, ma se piove o tira vento, de l’inverno semo ancora dentro).

Il 2 Febbraio aveva una valenza rilevante anche nella tradizione celtica. Si celebrava la festa di Imbolc che segnava il passaggio tra l’inverno e la primavera, inteso non solo come fatto legato al tempo ma come simbolo di transizione dalle ombre alla luce.

Giorno della marmotta, 2 Febbraio: cosa si festeggia

Per una strana coincidenza, anche negli Stati Uniti, proprio in questo giorno, si celebra un evento che ha a che fare con l’ ipotesi di poter prevedere come sarà il meteo nelle prossime settimane. L’origine è sicuramente più goliardica e pagana e coinvolge un buffo roditore. Oggi è il Giorno della Marmotta (Groundhog Day, in originale).

Questa festa è diventata famosissima in tutto il mondo grazie a un film di enorme successo realizzato nel 1993, diretto da Harold Ramis e interpretato da un magistrale Bill Murray. Quest’ultimo interpretava il ruolo di un meteorologo televisivo dal carattere burbero e scostante di nome Phil Connors. Costretto per esigenze lavorative a fare un servizio a Punxsutawney, in Pennsylvania, si vedrà bloccato per ragioni mai del tutto chiarite, a rivivere eternamente la stessa identica giornata. La pellicola ebbe un enorme successo e divenne un cult. Ma che c’entra la marmotta?

La cittadina in cui il film è ambientato è proprio Punxsutawney dove dal 2 febbraio 1887 si pratica lo stesso rito che consiste nell’osservare il rifugio di una marmotta a cui vien dato il nome Phil. Se, venendo allo scoperto e mettendo fuori il suo simpatico musetto, non riesce a vedere la sua ombra, l’inverno finirà presto. Caso contrario, se la vede perché è una bella giornata, avrà paura e tonerà di corsa nella sua tana. Previsione di un inverno lunghissimo che si protarrà per altre 6 settimane.