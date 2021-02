Alessandra Martines, quando l’amore non ha età: i retroscena

Alessandra Martines è una bellissima attrice e ballerina italiana naturalizzata francese. Il suo talento ha incantato il mondo dello spettacolo, raccogliendo consensi in Italia come in Francia. Eppure, la sua vita non è sempre stata rose e fiori. Scopriamo di più a proposito dei suoi “folli” amori.

Chi non conosce Alessandra Martines? La bella attrice romana è nota al grande pubblico come volto noto della tv, ma ha raggiunto il successo anche grazie al suo talento nella danza.

Proprio per inseguire e realizzare il suo sogno di diventare una ballerina di danza classica, Alessandra Martines ha studiato e lavorato duramente, sbarcando in Francia dove ha cominciato a raccogliere i primi consensi.

Eppure, il suo talento non si limita alla danza. Fin dai primi passi nel mondo dello spettacolo, la Martines si è fatta notare anche per le sue doti recitative, tanto da colpire il regista francese Claude Lelouch, incontrato sul set di una pubblicità.

Lelouch le ha offerto diverse parti nei suoi film, incantato dalla sua bellezza e dal suo incredibile talento. Non solo. Quella stima professionale si è ben presto trasformata in amore e, in poco tempo, i due sono convolati a nozze.

Alessandra Martines, due amori tanto diversi

Ma c’è un particolare da non trascurare: Alessandra Martines ha 26 anni in meno rispetto all’affascinante regista. Una differenza d’età che non ha fermato il loro amore, da cui è nata, nel 1998, Stella.

Purtroppo il loro amore è finito, e i due si sono separati. Ma le sorprese per Alessandra Martines non sono finite. La vita aveva in serbo per lei un altro “folle” amore.

Infatti, nel 2008, poco dopo la rottura con Lelouch, l’avvenente ballerina si innamora ancora. Questa volta dell’attore francese Cyril Descours che sposa nel 2012. Con lui ha un altro figlio, Hugo, nato quello stesso anno.

Anche in questo caso la differenza d’età è notevole: tra i due ci sono ben 20 anni, ma questa volta la più “anziana” è proprio la nostra Alessandra (Cyril è nato nel 1983).

Purtroppo, anche questo bellissimo amore è finito. Dal 2017 Alessandra è “una mamma single”, eppure, come ha raccontato a Domenica In, la sua vita scorre serena con i suoi amati figli e il suo straordinario successo.