L’Allieva 4, spuntano i primi nomi di chi sostituirà Mastronardi e Guanciale

Nella nuova stagione de L’Allieva 4 non ci saranno più né Alessandra Mastronardi né Lino Guanciale impegnato con “Il Commissario Ricciardi”

Milioni di telespettatori si sono appassionati con le vicende amorose de “L’Allieva” che hanno coinvolto in questi anni Alice Allevi e il suo tutor Claudio Conforti nella clinica medica di Roma, intenti a risolvere un caso di morte sospetta e a capire quell’amore magico che li ha uniti.

Abbiamo lasciato Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale andare in viaggio di nozze dopo il matrimonio ma sembra che i due attori, per altri impegni lavorativi, abbiano dato forfè per la nuova stagione. Guanciale ha preso questa decisione anche alla luce delle nuove riprese della fiction “Il Commissario Ricciardi” e inoltre presto tornerà in tv con “I Sopravvissuti”. La Mastronardi invece non ha dato notizia su quali nuovi progetti l’attendono.

Insomma, i due attori protagonisti storici hanno detto addio. Ma chi interpreterà Alice Allevi e Claudio Contorti? Sono spuntati i primi nomi per la protagonista femminile, per Conforti dovremmo attendere ancora un po’.

I possibili sostituti di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale per L’Allieva 4

In queste settimane stanno spuntando i possibili nomi dei sostituti dei due attori che andranno a rivestire i panni di Alice e CC nella nuova serie televisiva. Quindi, accantonato il progetto iniziale di riscrivere la sceneggiatura con nuovi personaggi, i toto nomi al momenti in ballo per Alice Allevi sono tre:

Aurora Ruffino, protagonista delle fiction “I Medici 2”, “Braccialetti Rossi” e “Non dirlo al mio capo 2”, mentre l’altro nome in lista è quello di Valentina Bellè, protagonista della serie “Volevo fare la rockstar” e Pilar Fogliati presente in “Un passo dal cielo” e “Non dirlo al mio capo”.

Per il ruolo di Claudio Conforti, alias CC, invece non abbiamo ancora nessun nome in lizza per la sostituzione ma come per la Mastronardi sicuramente sarà un volto noto ai telespettatori Rai.