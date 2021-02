Andrea Delogu: cestista per un giorno con “i colori della rinascita” – FOTO

Per un giorno soltanto la conduttrice Andrea Delogu veste i panni della cestista: un bellissimo spettacolo dai “colori della rinascita”.

La conduttrice televisiva e scrittrice riminese, Andrea Delogu, inizia la sua carriera una ventina d’anni fa a braccetto con la Giallapa’s Band ed il Mago Forest. Per proseguire poi con la sua partecipazione ed infine conduzione di una lunghissima serie di trasmissioni televisive e radiofoniche. Oltre al piccolo schermo però Andrea ricopre dei ruoli anche in alcune pellicole cinematografiche, tra cui I.T.A.L.Y. nel 2009 e Divorzio a Las Vegas in uscita lo scorso anno. Fra questi, impossibile non nominare anche la recente collaborazione per il progetto di SANPA – Luca e tenebre di San Patrignano, la serie Netflix che riprendere alcune dinamiche biografiche della stessa Delogu.

Andrea Delogu scrittrice di successo e riminese doc

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

“Conduco in Tv, parlo a Radio2, scrivo sui Libri e recito nei set. Appassionata di cinema e piadina. Riminese che abita a Roma“, questa è la presentazione di Andrea sul suo profilo Instagram. Un minimo ma significativo estratto della sua vita, che sembra però riuscire facilmente a rendere l’idea della sua altamente caleidoscopica personalità. Pare infatti che la sua pagina, oltre a riscuotere un notevole successo, rappresenti al contempo lo specchio perfetto delle sue passioni.

Una fra queste è quella che Andrea nutre per la scrittura. Interesse che si può evincere a primo impatto da una delle sue ultime storie pubblicate nella giornata di ieri, dove appare la condivisione del suo ultimo romanzo, pubblicato nel 2019, dal titolo Dove finiscono le parole ed infine autografato amorevolmente per una sua ammiratrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Per concludere, nello scatto condiviso dalla presentatrice Rai soltanto un’ora fa, lei appare sempre bellissima e con indosso una felpa dai “colori biancorossi della vittoria“, ovvero il regalo ricevuto dalla sua squadra del cuore: la RBR Basket Rimini. Andrea ha così riportato la sorpresa sui social per ringraziare a sua volta il team.