Annalisa seduce Instagram: lunghe gambe in primo piano! – FOTO

La talentuosa cantautrice, conosciuta dai followers come @naliannalisa, pubblica tre foto spettacolari: eccole!

Annalisa posa in modo molto particolare: piega una gamba in avanti, mettendola in primo piano, e assume un’espressione profonda e provocante.

Il dettaglio che non è di certo passato inosservato è il foro sulla calza, posizionato lateralmente sotto il lato B: lo avrà fatto apposta o le sarà sfuggito? Chissà, forse lo vedremo tra le tendenze di questa primavera 2021…

Il post ha ottenuto più di 60.000 mi piace e 850 commenti in circa un’ora: è stato un successo!

Annalisa si sfoga: la cantautrice è stanca di voler essere sempre perfetta!

Nel corso di un’intervista, Annalisa Scarrone ha parlato del suo particolare rapporto con l’ansia da prestazione: “Ho imparato a liberarmi della voglia di essere perfetta. Negli anni passati, durante una performance, mi capitava di essere iperconcentrata: volevo dare il meglio, essere al top, fare tutto giusto. E c’era un filtro a separarmi dalle persone. Allora, ho capito che è meglio l’errore, il momento goffo ma vero, che la rigidità della concentrazione. Mi sono spogliata dell’ansia da prestazione“.

E ancora: “Mi sono resa conto, guardandomi da fuori, che mi piaccio molto di più quando faccio qualche ca***ta che quando esagero nell’essere precisa, perché precisa nella vita non lo sono“.

Annalisa ha un’incredibile stile tutto suo e delle doti canore invidiabili: impossibile non amarla!